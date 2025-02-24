Зеленський запросив Трампа зустрітися якнайшвидше для обговорення гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа зустрітися якомога швидше, щоб домовитися про гарантії миру та безпеки для України. Про це він сказав під час зустрічі лідерів «Великої сімки» (G7) 24 лютого, у якій віртуально взяв участь Трамп.

Ключові факти

«Ми маємо зустрітися якнайшвидше, щоб визначити умови гарантій миру та безпеки», – сказав Зеленський.

За його словами, «наші команди вже продуктивно працюють із США над економічною угодою, яку ми сподіваємося підписати у Вашингтоні».

«Пане Трамп, ми дуже хотіли би почути вас, тому що всі наші люди, родини дуже схвильовані тим, чи буде американська підтримка чи буде Америка лідером вільного світу», – сказав він, додавши, що «для людей і життя загалом, важливо, щоб американська підтримка і допомога залишалася».

«Я вважаю, що ми можемо ефективно працювати над гарантіями безпеки для миру. Але для цього потрібно, щоб усі, хто постраждав від цієї війни – усі були в обговоренні. Так має виглядати стіл переговорів, і я сподіваюся, що ми досягнемо його якомога швидше – не через помилки, а через добру волю», – сказав він.

За словами Зеленського, зустріч лідерів G7 була «продуктивною».

«Дуже розраховуємо на єдність світу – Європи, Америки, усіх частин світу й народів, які прагнуть жити в мирі та на основі передбачуваних правил, на основі міжнародного права», – сказав він.

Він наголосив про необхідність гарантій безпеки для України та реальних шляхів, як забезпечити припинення цієї війни та недопущення нової.

Контекст

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському.

18 лютого в Ер-Ріяді пройшли перемовини між РФ та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися, що групи переговорників РФ та США «вступлять у контакт» щодо питання війни України. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.

19 лютого президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів» через відмову від проведення голосування під час війни. За його словами, Зеленський нібито вмовив США витратити $350 млрд, щоб вступити у війну, яку «неможливо виграти».

21 лютого Трамп взагалі заявив про відсутність необхідності в участі Зеленського у переговорах щодо припинення війни з Росією. Він наголосив, що Зеленський протягом трьох років нібито «проводив зустрічі» і досі не зміг покласти край війні.