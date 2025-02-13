Акції українських компаній зростають на тлі новин про початок мирних переговорів

Курс акцій українських компанії на Лондонській та Варшавській фондових біржах підскочив на тлі новин про початок президентом США Дональдом Трампом переговорів про мир, пише «Інтерфакс-Україна» 13 лютого. Найбільше зростання у Ferrexpo – на 18,06%.

Ключові факти

Акції агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку торгів у підскочили на 13,29%, Ferrexpo – на 18,06%.

Стрімко дорожчають й акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі.

Курс акцій Milkiland збільшився на 12,11%, компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами – на 6,79%, найбільшого в країні виробника цукру «Астарти» – на 5,36%, агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» з землями біля фронту – на 4,56% та 3,72%, KSG-Agro (всі ці папери входять до складу українського індексу) – на 4,85%.

На 7,91% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять у склад індексу через малий free-float.

Контекст

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову із президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього він зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і про готовність працювати разом на рівні команд, про технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Після цих дзвінків Трамп дав брифінг у Білому домі і дав зрозуміти, що незабаром може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії, водночас Зеленського на ній, ймовірно, не буде. Президент США також запевнив, буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше «Путін би подумав, що він виграв».

Водночас міністри закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, ФРН, ЄС та України у спільній заяві наголосили, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах про завершення війни.

Своєю чергою Китай прагне зіграти роль у цих перемовинах і в останні тижні направив команді президентаТрампа пропозицію про проведення саміту між ним і Путіним, повідомили джерела The Wall Street Journal. Проте, США та Європа ставляться до пропозиції Пекіна скептично, враховуючи його тісні звʼязки з Москвою.