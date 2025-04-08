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Goldman Sachs підвищив оцінку ймовірності мирної угоди для України до 70%

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs оцінює ймовірність досягнення домовленості про завершення війни в Україні в 70%. Про це йдеться в аналітичній записці, яку банк надіслав клієнтам, пише Reuters. Можливість досягнення домовленості з моменту обрання Дональда Трампа президентом США зросла приблизно на 20 в.п.

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Ключові факти

  • Goldman Sachs заявляє, що ціноутворення облігацій свідчить про те, що ринки оцінюють ймовірність укладання мирної угоди по Україні у 70%, що значно вище, ніж до виборів президента США Дональда Трампа у листопаді. 
  • «Наше моделювання показує, що поточна ринкова ціна мирної угоди зросла з менш ніж 50% до виборів у США до приблизно 70% в даний час», — йдеться записці для клієнтів Goldman Sachs.
  • Однак, це трохи нижче пікового значення 76%, зафіксованого в лютому.

Контекст

Трамп, який хоче, щоб його запамʼятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край «кровопролиттю» в Україні, який його адміністрація називає «проксі-війною» між Сполученими Штатами та Росією.

Президент Володимир Путін заявив, що Росія в принципі підтримує пропозицію США про припинення вогню в Україні, проте бойові дії не можуть бути припинені доти, доки не буде прояснено низку найважливіших питань.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що умови Путіна щодо припинення вогню нереалістичні і звинуватив російського лідера в бажанні продовжити війну.

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