Goldman Sachs підвищив оцінку ймовірності мирної угоди для України до 70%

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs оцінює ймовірність досягнення домовленості про завершення війни в Україні в 70%. Про це йдеться в аналітичній записці, яку банк надіслав клієнтам, пише Reuters . Можливість досягнення домовленості з моменту обрання Дональда Трампа президентом США зросла приблизно на 20 в.п.

Ключові факти

Goldman Sachs заявляє, що ціноутворення облігацій свідчить про те, що ринки оцінюють ймовірність укладання мирної угоди по Україні у 70%, що значно вище, ніж до виборів президента США Дональда Трампа у листопаді.

«Наше моделювання показує, що поточна ринкова ціна мирної угоди зросла з менш ніж 50% до виборів у США до приблизно 70% в даний час», — йдеться записці для клієнтів Goldman Sachs.

Однак, це трохи нижче пікового значення 76%, зафіксованого в лютому.

Контекст

Трамп, який хоче, щоб його запамʼятали як миротворця, неодноразово заявляв, що хоче покласти край «кровопролиттю» в Україні, який його адміністрація називає «проксі-війною» між Сполученими Штатами та Росією.

Президент Володимир Путін заявив, що Росія в принципі підтримує пропозицію США про припинення вогню в Україні, проте бойові дії не можуть бути припинені доти, доки не буде прояснено низку найважливіших питань.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що умови Путіна щодо припинення вогню нереалістичні і звинуватив російського лідера в бажанні продовжити війну.