США, допомагаючи Україні, ведуть «проксі-війну» з Росією, і її потрібно закінчити – Рубіо

Ще в 2022 році Росія називала війну в Україні «проксі-війною», попередник Трампа Джо Байден із цим не погоджувався .

США, які допомагають Україні, ведуть опосередковану війну з Росією, повідомив держсекретар США Марко Рубіо в інтервʼю Fox News. За його словами, цю війну треба закінчити, але «ні в кого немає жодних ідей чи планів», як це зробити.

Ключові факти

«Було зрозуміло з самого початку, що президент Трамп розглядає це як затяжний, тупиковий конфлікт. І, чесно кажучи, це проксі-війна між ядерними державами – США, які допомагають Україні, і Росією, і їй треба покласти край», – сказав Рубіо.

між ядерними державами – США, які допомагають Україні, і Росією, і їй треба покласти край», – сказав Рубіо. Водночас держсекретар США додав, що «ні в кого немає жодних ідей чи планів», як закінчити війну.

«План українців досі та їхніх союзників на Капітолійському пагорбі та людей, з якими ви спілкуєтеся в інших країнах, полягає в тому, щоб просто продовжувати давати їм стільки, скільки їм потрібно, поки це буде потрібно. Це не стратегія», – сказав Рубіо.

За його словами, російська сторона «добилася певного прогресу», але немає ознак того, що Росія перемагає, тож конфлікт зайшов у глухий кут.

«Все, що президент США намагається зробити тут, це зʼясувати, чи є шлях до миру. Ми повинні залучити обидві сторони, росіян та українців. І ми попросили українців не саботувати це», – наголосив Рубіо, коментуючи суперечку в Білому домі.

Він додав, що Зеленський кинув виклик віцепрезиденту Джей Ді Венсу і почав сумніватися в тому, чи можлива дипломатія взагалі. «По суті, саботуючи та підриваючи план президента. І це призвело до цієї сварки. Я радий, що ця позиція була переглянута…», – пояснив держсекретар США, додавши, що завершення війни «вимагатиме поступок з обох сторін, але ми повинні посадити їх обох за стіл переговорів».

Контекст

28 лютого під час зустрічі в Білому домі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом виникла гостра суперечка. Після неї Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні. Європейські лідери вважають, що такими діями Трамп тисне на Зеленського, спонукаючи його до вибачень і підписання угоди про видобуток корисних копалин.

4 березня Зеленський опублікував допис у соцмережах, в якому заявив, що Україна прагне якнайшвидше розпочати переговори для досягнення сталого миру і готова будь-якої миті та в будь-якому форматі укласти угоду про корисні копалини і безпеку.

Виступаючи перед Конгресом, Трамп повідомив, що отримав від президента України «важливого листа», в якому той висловив готовність негайно розпочати переговори про мир.

Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні, якщо буде організовано мирні переговори та вжито заходи щодо «зміцнення довіри», заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц 5 березня. Також він повідомив, що сторони вже обговорюють дату, місце та склад переговорної групи, яка зрештою приведе до припинення війни. Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив телефонну розмову із Волцом і домовленість про зустріч команд найближчим часом. Україна та США вже готують нову зустріч, і Зеленський очікує на перші результати наступного тижня.