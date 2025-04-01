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Частка українців, які негативно ставляться до президентства Трампа, зросла з 21% до 73% – опитування КМІС

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Більшість опитаних українців (73%) вважає, що для України погано, що Дональд Трамп став президентом США, для порівняння у грудні цей показник становив 21%, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж 12-22 березня.

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Ключові факти

  • Перед Новим роком 54% українців вважали, що загалом для України це добре, що Трамп буде президентом США. 
  • Вже в березні 2025 року так думають лише 19%. Натомість з 21% у грудні 2024 року до 73% у березні 2025 року зросла частка тих, хто вважає, що для України це погано, що Трамп став президентом.
Частка українців, які негативно ставляться до президентства Трампа, зросла з 21% до 73% – опитування КМІС /Фото 1

Інфографіка: КМІС

  • У грудні 2024 року 31% респондентів вважали, що при Трампі Україна може розраховувати на скоріше чи зовсім несправедливий мир.
  • У період 14 лютого-4 березня частка тих, хто говорить про скоріше чи зовсім несправедливий мир, зросла до 58%. У період 12-22 березня 2025 року їх стало лише трохи менше і все одно більшість висловлюють критичні міркування – 55%.
  • За останніми даними, лише 18% очікують на скоріше чи повністю справедливий мир, а ще 21% вважають, що він буде почасти справедливим, почасти – ні.
Частка українців, які негативно ставляться до президентства Трампа, зросла з 21% до 73% – опитування КМІС /Фото 2

Інфографіка: КМІС

  • Наразі українці мають «дзеркальне» сприйняття Європи і США. За останніми даними, 67% українців вважають, що США втомилися від України і тиснуть для поступок. Вважають, що США є союзником, який хоче прийнятного миру – 24%.
  • У випадку Європи 64% вважають її союзником України, який хоче миру на прийнятних умовах, а не вважають так – 28%. 
Частка українців, які негативно ставляться до президентства Трампа, зросла з 21% до 73% – опитування КМІС /Фото 3

Інфографіка: КМІС

Контекст

У грудні майже половина українців (45%) вважали, що перемога Трампа на виборах президента США наближує мир в Україні, свідчили результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Після суперечки американського і українського президентів у Білому домі 28 лютого ставлення до США з боку українців погіршилося, свідчать результати опитування Gradus Research, проведеного 1 березня. Зокрема, 13% опитаних вважають США дружньою країною, 29% – недружньою.

Водночас рівень довіри до президента Володимира Зеленського зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%, йшлося в опитуванні КМІС.

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