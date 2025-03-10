Голова британського МЗС обіцяє передати Україні заблоковані $3 млрд від продажу ФК «Челсі»

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив про готовність вдатися до рішучих дій, включно з можливим судовим позовом, щоб розблокувати $3 млрд, отримані від продажу футбольного клубу «Челсі» російським олігархом Романом Абрамовичем. Про це пише Financial Times .

Деталі

Ці кошти досі перебувають на спеціальному банківському рахунку у складі трасту, а переговори про їх використання затягнулися.

За його словами, Британія переходить до «дієвого підходу», хоча суд не є першочерговим варіантом, оскільки «це потребує часу». Джерела FT зазначають, що позов розглядається серед можливих рішень, поряд із досягненням угоди з фондом.

Лондон наполягає, що ці $3 млрд мають бути витрачені безпосередньо в Україні, тоді як очолюваний екс-директором британського Unicef Майком Пенроузом фонд пропонує спрямувати частину грошей на допомогу українським біженцям.

У МЗС Великої Британії заявили, що уряд «активно працює над тим, щоб кошти якнайшвидше були спрямовані на гуманітарні потреби в Україні». Гроші залишаються замороженими, поки формується новий незалежний фонд для їх управління. Британські посадовці продовжують переговори з представниками Абрамовича, міжнародними партнерами та експертами.

Контекст

З 2003 року футбольний клуб «Челсі» належав російському мільярдеру Роману Абрамовичу, який придбав його за $187 млн. Російський мільярдер продав «Челсі» у 2022 році за £2,5 млрд під тиском британського уряду після початку війни Росії та України. На той момент він уже був під санкціями і отримав ліцензію на продаж клубу за умови, що отримані кошти будуть направлені на підтримку постраждалих від війни. Наразі гроші заморожені на рахунку в британському банку, і створюється новий незалежний фонд, який розподілятиме ці кошти. Відтоді уряд і Абрамович не можуть дійти згоди: міністри наполягають на тому, що гроші повинні бути витрачені виключно для України, тоді як сам Абрамович вважає, що їх можна використати й поза межами країни.

У травні 2022 року «Челсі» оголосив про досягнення угоди з групою інвесторів під керівництвом американського мільярдера Тодда Боелі. Продаж офіційно схвалили Премʼєр-ліга та уряд Великої Британії 25 травня.

Втім, передача коштів Україні затрималася. У липні 2023 року уряд Великої Британії заборонив використовувати кошти, виручені від продажу футбольного клубу «Челсі», за межами України. Зазначається, що фонд зможе отримати ці гроші лише за умови, що обмежить свою діяльність виключно територією України.