Уряд розширив підтримку бізнесу у прикордонних та прифронтових регіонах, сума гранту зросте вдвічі

Кабінет Міністрів на засіданні 4 квітня збільшив максимальний розмір гранту за програмою «Власна Справа» до 500 000 грн для підприємців, які ведуть або планують розпочати діяльність у прикордонних та прифронтових регіонах. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Деталі

Отримати грант можуть підприємці семи додаткових регіонів: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської областей. Раніше збільшений розмір грантів було запроваджено для бізнесу Харківщини.

«Зараз по всій Україні можна отримати грант 150 000 грн, якщо ви створюєте одне робоче місце і 250 000 грн, якщо створюєте два робочих місця. Для прифронтових областей збільшуємо розмір гранту удвічі – до 300 000 і 500 000 грн відповідно», – пояснив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Весною минулого року уряд збільшив розмір мікрогранту для бізнесу Харківської області. «Якщо у другому півріччі 2023 року область була лише у другій десятці за кількістю грантів та створених робочих місць, то у другому півріччі 2024 року ці показники збільшились майже вдвічі: підприємці Харківщини отримали 402 гранти на 173 млн грн, що дозволить створити 706 нових робочих місць», – зазначила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Окрім цього, уряд розширив перелік виноробної продукції, на виробництво та реалізацію якої можуть надаватися гранти, а також уточнив категорії отримувачів грантів для ветеранів та членів їхніх родин.

Контекст

Для отримання гранту підприємці повинні створити 1-2 робочих місця залежно від суми гранту. Грантові кошти можна використати на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і люди без досвіду ведення бізнесу.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Довідково

За грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 000 до 250 000 грн на старт або розвиток бізнесу. Для отримання гранту понад 75 тис. грн обовʼязковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 000 грн із зобовʼязанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обовʼязкова.