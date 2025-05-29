29 травня слідчі Нацполіції провели обшуки в офісах групи DCH у Києві, Харкові та Дніпрі, йдеться в пресрелізі компанії. Вилучено документацію, компʼютерну техніку, накопичувачі інформації.

Ключові факти

Обшуки відбулися в рамках кримінального провадження №42022000000000719, відкритого ще у 2022 році. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР НПУ) та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції (ГСУ НПУ) вилучили техніку, документи та носії інформації без рішення суду, пославшись на ч. 3 ст. 233 КПК, зазначають в пресслужбі компанії.

У деяких випадках здійснювалося силове проникнення до житла зі зламом дверей; вилучалося особисте та робоче майно без опису та процесуального оформлення; відмовляли у праві на адвоката, — йдеться в заяві DCH.

«Нам закидають фіктивність підприємств, — зазначає керівник департаменту зі зв’язків із громадськістю DCH Євген Мороз. Про яку фіктивність може йти мова, коли підприємства групи DCH — це діючий бізнес із реальною господарською діяльністю, який сплачує мільярдні податки до державного бюджету України». За підсумками 2024 року компанії групи DCH сплатили 2,3 млрд грн податкових платежів, повідомляють в пресслужбі компанії.

У DCH підкреслюють, що ніхто з працівників компанії не має статусу підозрюваного.

Контекст

29 травня Нацполіція повідомила про проведення 49 обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі.

За версією слідства, керівництво нафтопереробної компанії створило злочинну організацію з девʼяти осіб, які укладали фіктивні договори поставки нафтопродуктів. Кошти нібито не сплачувалися, а виводилися через удавані угоди на користь повʼязаних підприємств. Частина фінансів згодом «відмивалася» через компанії фінансово-промислової групи.

Нацполіція розслідує привласнення та «відмивання» коштів однієї з найбільших нафтопереробних компаній України – «Укртатнафти».