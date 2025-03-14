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Група «Метінвест» за 2024 рік експортувала продукції на $3,2–3,4 млрд

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

У 2024 група «Метінвест» експортувала продукції на $3,2–3,4 млрд у 51 країну. Про це повідомив СЕО компанії Юрій Риженков на «Саміті експортерів 2025» від Forbes Ukraine

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Деталі  

  • Головні експорті ринки для для «Метінвеста» – країни ЄС та Велика Британія. Також під час війни компанія відкрила нові ринки: Фінляндію, Норвегію та Швецію. 
  • «Метінвест» замінив російських постачальників на ринках Центральної та Східної Європи. 
  • Під час повномасштабного вторгнення компанія почала виробництво понад 100 нових продуктів: як в сталі, так і в залізорудній сировині. 
  • Зовнішні ризики для української металургії – це запровадження в ЄС СВАМ.

Контекст

Війна зруйнувала вертикальну інтеграцію групи «Метінвест». У Маріуполі вона втратила два головних підприємства – «Азовсталь» і ММК імені Ілліча. Ці активи були ядром металургійного бізнесу «Метінвесту».

Основний чинник, що забезпечив поліпшення результатів компанії у 2024 році — відкриття морського коридору з одеських портів. Це дозволило збільшити загальний експорт і продажі залізорудної сировини більш ніж до 12 млн т. Виторг поза Україною за першу половину 2024 року зріс на 25% до аналогічного періоду 2023-го.

Найбільший проєкт на найближчі роки — будівництво заводу з виробництва «зеленої» сталі в Італії. Орієнтовна вартість спільного проєкту — €2,5 млрд. Левова частка буде профінансована коштом кредитів та грантів, які надаються в ЄС. Це пілотний проєкт, який буде прикладом для майбутньої модернізації «Запоріжсталі» та «Каметсталі». «З іншого боку, цей завод — відповідь на тренд на декарбонізацію», – казав раніше Forbes Ukraine СЕО «Метінвесту» Юрій Риженков.

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