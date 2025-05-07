OpenAI планує зменшити частку виплат Microsoft удвічі до 2030 року – The Information

OpenAI планує до кінця десятиліття зменшити частку прибутку, яку передає своєму інвестору та партнеру Microsoft. Про це пише The Information , посилаючись на фінансові документи компанії.

Деталі

Нині OpenAI ділиться 20% свого доходу з Microsoft, але компанія повідомила інвесторам, що очікує скоротити цю частку до 10% для всіх бізнес-партнерів, включно з Microsoft, до 2030 року.

Microsoft, який вклав десятки мільярдів доларів у OpenAI, має контракт до 2030 року, що включає розподіл доходів, права на інтелектуальну власність OpenAI у продуктах зі штучним інтелектом та ексклюзивний доступ до API OpenAI на платформі Azure.

Контекст

OpenAI цього тижня відмовилася від планів стати повністю комерційною компанією, залишивши розробника ChatGPT під контролем некомерційної ради після тиску з боку Ілона Маска. Компанія оголосила, що змінить статус своєї комерційної дочірньої структури, яка стане суспільно-корисною корпорацією (PBC), орієнтованою не лише на прибуток, а й на суспільне благо.

Інвестори, включно з Microsoft, та співробітники отримають звичайні акції замість прав на частку прибутку, тоді як некомерційна організація збереже повний контроль і значну частку в комерційному підрозділі.

Microsoft ще не схвалив запропоновану OpenAI нову корпоративну структуру, оскільки прагне гарантувати захист своїх багатомільярдних інвестицій, пише Bloomberg.