Ілон Маск регулярно спілкується з Путіним після початку війни. WSJ дізнався подробиці

Американський мільярдер, голова SpaceX та Tesla Ілон Маск з кінця 2022 року підтримує регулярні контакти з російським лідером Володимиром Путіним. Вони обговорюють особисті теми, ділову та геополітичну напруженість, пише The Wall Street Journal з посиланням на кількох чинних і колишніх чиновників у США, Європі та РФ.

Деталі

Після початку повномасштабного вторгнення Ілон Маск часто спілкувався з «високопоставленими росіянами». За словами співрозмовника видання, тоді Кремль тиснув на мільярдера і «неявно погрожував» йому. На сторінці у Twitter Маска в той час зʼявлялися дописи, що SpaceX зазнає збитків від фінансування терміналів Starlink в Україні.

У жовтні того ж року Маск виступив у Twitter із мирною пропозицією щодо України, його ініціатива включала продовження окупації Криму і нейтралітет Києва.

Відтоді Маск і Путін стали підтримувати регулярні контакти, які продовжилися і 2024 року, зазначають кілька джерел видання.

Одного разу Путін передав Маску прохання голови КНР Сі Цзіньпіна не вмикати супутниковий інтернет Starlink над Тайванем, сказали WSJ два джерела. Про це він просив наприкінці 2023 року, повідомив колишній російський розвідник. Starlink досі не надає послуг звʼязку в Тайвані, на сайті компанії йдеться про те, що обслуговування в регіоні почнеться «скоро».

Після 2022 року Маск спілкувався з високопоставленими чиновниками Кремля, пише газета. Серед них був перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

️Інформація про контакти Маска з Кремлем, ймовірно, ретельно приховується американським урядом, пише WSJ. Кілька чиновників Білого дому кажуть, що не знали про це.

У разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах Маск може увійти в його адміністрацію, і його діалог із Москвою може стати сигналом про відновлення взаємодії з російським президентом, зазначає WSJ.

Водночас, як наголошує видання, контакти мільярдера з Путіним викликають занепокоєння у деяких співробітників адміністрації Байдена, тому що у Маска є доступ до секретних відомостей.

Контекст

У вересні 2022 року стало відомо, що Маск перед своїм твітом про «мирний план» для України розмовляв особисто з Путіним.

3 жовтня засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск у Twitter на авдиторію у 107,7 млн читачів запропонував свій підхід до миру між Україною і Росією. Українці його не оцінили. Різко висловилися, чи почали пояснювати Маску, чому він не правий, тисячі українців. Відреагували президент Володимир Зеленський, Оксана Забужко, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник, Сергій Притула та інші. Маск назвав це «атакою ботів».

Він запропонував «мирний план», який охоплює скасування анексії та нові референдуми на тимчасово окупованих територіях, залишити Крим Росії (ігноруючи «помилку Хрущова»), забезпечити надходження води на півострів і нейтральність України.

Маск вважає, що кінцеві результати війни будуть схожі на те, що він запропонував. Тож якщо війна триватиме, то «мільйони людей можуть загинути просто так», задля результату, якого можна досягнути вже зараз.

З початку повномасштабного вторгнення Маск підтримував Україну. Так, 5 березня він написав «Тримайся, Україно!». До цього він відгукнувся на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про поставку терміналів космічного інтернету Starlink в країну.