Україна скоротила імпорт електроенергії в листопаді майже на 10%

Імпорт електроенергії є критично важливим для України через дефіцит в енергосистемі, спричинений атаками РФ.

У листопаді Україна зменшила імпорт електроенергії на 9,4% порівняно з жовтнем, до 165 000 МВт-год, повідомляє ExPro Electricity 2 грудня.

Деталі

Найбільше падіння зафіксовано на угорському та молдовському напрямках – на 44%. Водночас імпорт із Польщі зріс удвічі, перевищивши 40 000 МВт-год.

Лідером за обсягами поставок стала Словаччина (33%), за нею – Польща (25%). Найвищий добовий імпорт відбувся 1 листопада (12 000 МВт-год), а найнижчий – 10 листопада (1000 МВт-год).

У вечірні пікові години середній погодинний імпорт становив 470 МВт, що відповідає 27,6% від технічної пропускної здатності (1700 МВт).

Контекст

З 1 грудня максимальна потужність імпорту електроенергії з країн ЄС зросла з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, це стало можливим завдяки домовленостям між Україною та ЄС.

Імпорт електроенергії залишається критично важливим для стабільності енергосистеми в умовах дефіциту через постійні обстріли. Україна також отримала гарантовані 250 МВт у режимі аварійної допомоги.

Підвищення пропускної здатності підтримало стійкість енергосистеми в умовах зими, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

У червні Україна імпортувала рекордні 858 400 МВт-год електроенергії за $79 млн, майже удвічі більше, ніж у травні, і в 20 разів більше, ніж у червні 2023 року.