Украина сократила импорт электроэнергии в ноябре почти на 10%

В ноябре Украина снизила импорт электроэнергии на 9,4% по сравнению с октябрем, до 165 000 МВт-ч, сообщает ExPro Electricity 2 декабря.

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Наибольшее падение зафиксировано на венгерском и молдавском направлениях – на 44%. В то же время импорт из Польши вырос вдвое, превысив 40 000 МВт-ч.

Лидером по объемам поставок стала Словакия (33%), за ней – Польша (25%). Самый высокий суточный импорт произошел 1 ноября (12 000 МВт-ч), а самый низкий – 10 ноября (1000 МВт-ч).

В вечерние пиковые часы средний почасовой импорт составил 470 МВт, что соответствует 27,6% от технической пропускной способности (1700 МВт).

Контекст

С 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС выросла с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, что стало возможным благодаря договоренностям между Украиной и ЕС.

Импорт электроэнергии остается критически важным для стабильности энергосистемы в условиях дефицита из-за постоянных обстрелов. Украина также получила гарантированные 250 МВт в режиме аварийной помощи.

Повышение пропускной способности поддержало устойчивость энергосистемы в условиях зимы, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

В июне Украина импортировала рекордные 858 400 МВт-ч электроэнергии за $79 млн, почти вдвое больше, чем в мае, и в 20 раз больше, чем в июне 2023 года.