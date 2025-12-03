Середнє подорожчання послуг у сфері краси та косметології в Україні за рік склало 33,6%, що суттєво перевищує офіційний індекс споживчих цін на послуги. Такі дані наводить аналітичний звіт платформи Barb.ua.
Деталі
- Дослідження охопило 15 найпопулярніших б’юті-процедур – від манікюру з гель-лаком і чоловічих стрижок до мезотерапії, ботоксу та лазерної епіляції. Загалом проаналізовано понад 19 000 активних профілів майстрів і салонів. Для кожної послуги в кожному місті розраховували медіанну ціну, що дозволило визначити типові ринкові показники та уникнути впливу крайніх значень.
- Найбільше зростання цін зафіксовано у центральних та північних областях. Лідером став Кропивницький (+61,6%), де подорожчали всі 15 досліджуваних послуг. Далі йдуть Житомир (+59,4%) і Херсон (+44%), однак дані по Херсону мають похибку через скорочення вибірки прайсів на 28% та масштабний відтік населення. До групи міст із високим зростанням (понад 40%) також увійшли Чернігів, Миколаїв, Черкаси та Вінниця. У Житомирі зафіксовано рекордне зростання вартості складного фарбування волосся – понад 120%.
- Середнє зростання у межах 25–40% продемонстрували Тернопіль, Полтава, Хмельницький, Львів, Ужгород, Рівне, Запоріжжя та Дніпро. Частина західноукраїнських міст швидко наближається до столичного рівня цін, що свідчить про вирівнювання ринку, говорять аналітики.
- Найнижчу динаміку (до 25%) мають Луцьк, Івано-Франківськ, Суми, Київ, Чернівці, Харків та Одеса. Найстабільнішим містом стала Одеса – чотири з п’ятнадцяти послуг не змінили вартості, а загальне подорожчання становило лише 10,8%.
- Помітні відмінності спостерігаються й у категоріях послуг. Найбільше подорожчали складне фарбування волосся (+50%), нарощення вій (+44,1%) та антицелюлітний масаж (+44,7%). Зазначається, що ці процедури вимагають значних витрат часу та матеріалів. Стабільнішим виявився сегмент ін’єкційної косметології: ботокс зріс на 16,1%, біоревіталізація – на 21,1%. Манікюр із гель-лаком подорожчав на 17,2%.
- Аномалією дослідження стала лазерна епіляція, яка додала лише 7,7% і в багатьох містах навіть подешевшала, говорять дослідники. Це пояснюється ростом кількості салонів з лазерним обладнанням та посиленням конкуренції. Виняток – Луцьк, де вартість лазерної епіляції зросла на 25%.
- Регіональний аналіз показує, що центральні міста активно наздоганяють столицю за рівнем цін, тоді як південні та східні центри залишаються відносно стабільними. Київ при цьому демонструє одне з найнижчих відносних зростань (+20,3%), хоча залишається найдорожчим містом за абсолютними цінами. Найдоступнішими порівняно зі столицею залишаються Чернігів, Суми та Кропивницький, де вартість б’юті-послуг у середньому на 25–35% нижча.
- Серед окремих тенденцій дослідники виділяють: Кропивницький – місто з наймасштабнішим подорожчанням усіх послуг; рекорд Житомира у складному фарбуванні; повну відсутність здешевлення у Миколаєві та Ужгороді; а також найбільшу волатильність цін у Херсоні, де одночасно подешевшали п’ять послуг, але масаж обличчя зріс на 240%.
Контекст
Дослідження проведено на основі аналізу прайс-листів салонів краси та приватних майстрів, зареєстрованих на платформі Barb.ua. У вибірку увійшло 110 359 прайс-позицій за 2024 рік і 150 646 позицій за 2025 рік – загалом близько 260 000 цінових пропозицій. Для кожного міста та кожної послуги визначалась медіанна вартість, а нетипові значення (менше 1 грн або ті, що перевищували встановлені пороги для певних категорій послуг) були виключені з розрахунків. Дані збиралися у два періоди: з вересня по листопад 2024 року та з вересня по листопад 2025 року, охопивши 22 обласні центри України.
