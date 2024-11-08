Інфляція у жовтні прискорилася до 1,8% з 1,5% у вересні – Держстат

Інфляція в Україні у жовтні 2024 року прискорилася до 1,8% з 1,5% у вересні. У річному обчисленні – до 9,7% з 8,6% у вересні, із початку року споживчі ціни зросли на 8,4% (6,5%). Про це 8 листопада повідомила Державна служба статистики.

Деталі

Базова інфляція у жовтні проти попереднього місяця сповільнилася до 1,3% (1,7%), з початку року – до 8% (6,6%).

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 18,2% та 18,1%) подорожчали овочі та яйця.

На 1,3-6,9% зросли ціни на масло, фрукти, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, яловичину, безалкогольні напої, хліб, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,2% знизилися ціни на цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,0% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на послуги лікарень на 1,3% та амбулаторні послуги на 1,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання палива та мастил на 0,8% та проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 4,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Інфографіка: Анастасія Левицька

Контекст

Інфляція у вересні 2024 року прискорилася до 1,5% з 0,6% у серпні.

Поганий врожай, дефіцит енергетики та збільшення витрат бізнесу сприяли відчутному зростанню цін в Україні. Темпи інфляції перевищили очікування як Нацбанку, так і незалежних аналітиків. НБУ погіршив свій прогноз на кінець року більш ніж на один відсотковий пункт.

НБУ втретє поспіль залишив облікову ставку на рівні 13%, але вже не наголошує на можливості зниження надалі, якщо дозволять умови. Акцент регулятора дещо змістився – у релізі від 31 жовтня НБУ каже про готовність посилити процентну політику, тобто вперше з червня 2022 року повернутися до підвищення ставки, якщо ціновий тиск буде більшим за прогнози. Що відбувається в українській економіці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.