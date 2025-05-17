Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в секторі Гази. Що відомо

Ізраїльські військові 16 травня оголосили про початок першого етапу масштабного наступу в секторі Гази, що збіглося з поверненням президента США Дональда Трампа з Близького Сходу, де йому не вдалося досягти угоди про припинення вогню. Про це пишуть Times of Israel і CNN .

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала «широкомасштабні атаки» та мобілізувала війська для захоплення ключових районів Гази в рамках операції «Колісниці Гідеона». Метою є знищення ХАМАС і звільнення заручників. «Південне командування ЦАХАЛ діятиме для захисту громадян Ізраїлю та досягнення цілей війни», – йдеться в заяві військових.

Уночі ізраїльські наземні сили просунулися до міста Дейр-ель-Балах у центральній частині Гази, пише Times of Israel.

Це один із небагатьох районів, куди ізраїльські війська раніше не входили глибоко, обмежуючись діями на околицях. Під час наступу ЦАХАЛ застосував авіаудари та інтенсивний артилерійський обстріл.

Наступ розпочався після заяви прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу на початку травня про переселення жителів Гази на південь. Це рішення було ухвалено після затвердження урядом плану масштабнішої військової операції, яку один із міністрів назвав «планом завоювання» території.

З 15 травня ЦАХАЛ посилив операції по всьому сектору Гази, внаслідок чого, за даними Times of Israel, загинуло понад 100 осіб. Нетаньягу пообіцяв продовжити бомбардування, незважаючи на пропозицію Трампа створити в Газі «зону свободи». За даними Цивільної оборони Гази, значна кількість жертв зафіксована в Джабалі на півночі та Хан-Юнісі на півдні.

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Контекст

З 7 жовтня 2023 року між Ізраїлем і ХАМАС тривали інтенсивні бойові дії, спровоковані масованим ракетним обстрілом південних і центральних районів Ізраїлю бойовиками угруповання. Вони вторглися на ізраїльську територію, вбили сотні цивільних і захопили заручників.

У січні 2025 року сторони уклали угоду про припинення вогню в секторі Гази та обмін заручниками. На першому етапі ХАМАС мав звільнити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль – випустити понад 1900 палестинських ув’язнених і почати виведення військ із Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемир’я, яке стало перехідним періодом, оскільки сторони не змогли узгодити подальші кроки.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в Газі після двомісячної паузи. Внаслідок ударів загинув фактичний прем’єр сектора Гази, контрольованого ХАМАС, Ісаам Дааліс, а також чотири високопосадовці угруповання.

Ізраїль звинуватив ХАМАС у зриві перемир’я, стверджуючи, що бойовики відкинули всі пропозиції щодо його продовження. Відтак Ізраїль заявив, що будь-які подальші переговори з ХАМАС відбуватимуться лише «під вогнем», відмовившись від припинення бойових дій як передумови для діалогу.