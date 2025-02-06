Ізраїль розробляє план добровільної евакуації жителів сектора Гази

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розробити план, який дозволить жителям сектора Гази добровільно залишити анклав і виїхати в країни, готові їх прийняти. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

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Передбачається організація виїзду через сухопутні переходи та «особливі домовленості» для евакуації морськими та повітряними шляхами, пояснив Кац.

Міністр заявив, що угруповання ХАМАС використовує місцевих жителів як живий щит, утримує їх у заручниках і забороняє залишати територію. Він наголосив, що мешканці Гази мають право на свободу пересування, як і люди в інших частинах світу.

Кац розкритикував кілька країн, включно з Іспанією, Ірландією та Норвегією, які звинуватили Ізраїль через його дії в секторі Гази. Міністр закликав їх прийняти палестинців або «викрити своє лицемірство». Він нагадав про Канаду, яка раніше висловлювала готовність прийняти жителів Гази.

Контекст

5 лютого Дональд Трамп заявив на пресконференції з Беньяміном Нетаньягу про намір США взяти під контроль сектор Гази після переселення його мешканців. За його словами, план передбачає розмінування території, знесення зруйнованих будівель та створення туристичної інфраструктури, яку він порівняв із «Ривʼєрою Близького Сходу».

Трамп наголосив на економічному розвитку регіону, створенні робочих місць та будівництві житла. Він запропонував переселити палестинців до Єгипту, Йорданії чи інших арабських країн.