Ціни на ліки в Україні можуть знизитися на 30% — Зеленський

З 1 березня в Україні можуть подешевшати топ-100 найпопулярніших медичних засобів на 30%, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Відповідне рішення вже ухвалене та буде опубліковане 13 лютого.

Ключові факти

Зміни стосуватимуться найбільш затребуваних медичних препаратів.

Механізм зниження цін уже знайдено, наголосов Зеленський.

Рішення ухвалене на засіданні РНБО, його публікація очікується 13 лютого.

Президент також заявив, що в Україні відновлюється справедливість щодо тих, хто «заробляв мільярди на продажі України».

Контекст

5 лютого Зеленський у вечірньому зверненні розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

10 лютого учасники Аптечної професійної асоціації України направили до МОЗ України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів. У ній вони підтримали ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати по всьому ланцюжку: виробники знижують відпускні ціни на весь перелік зареєстрованих ліків, дистрибʼютори знижують оптові ціни, а аптеки – роздрібні ціни.

Підписи під декларацією вже поставили пʼятірка найбільших аптечних мереж України: «АНЦ», «Подорожник», «Аптека доброго дня», «Аптека 9-1-1», «Бажаємо здоровʼя».