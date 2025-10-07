Український мобільний оператор «Київстар» значно збільшив зону покриття 5G у роумінгу – швидкісний мобільний інтернет п’ятого покоління вже доступний абонентам компанії у мережах понад 40 операторів у більш ніж 32 країнах світу. Про компанія повідомила у пресрелізі 7 жовтня.

Деталі

Послуга 5G у роумінгу стала доступною для клієнтів «Київстар» 21 липня 2025 року. За перший місяць компанія майже вдвічі збільшила кількість країн, де працює технологія, – зі стартових 15 до 32, і надалі планує розширювати цей список, йдеться у повідомленні.

Серед них Чорногорія, Хорватія, Польща, Велика Британія, Франція, Швейцарія, Чехія, Люксембург, Австрія, Італія, Мальта, Болгарія, Ірландія, Словенія, Данія, Естонія, Фінляндія, Литва, Норвегія, Швеція, Португалія, Молдова, Нідерланди, Латвія, Німеччина, Бельгія, Кіпр, Угорщина, Словаччина, Катар, Канада.

Фактично абоненти можуть користуватися швидким і стабільним мобільним інтернетом, зберігаючи свій тариф та користуючись стандартними умовами роумінгу, пояснила компанія.

Користування 5G у роумінгу не потребує додаткових налаштувань. Для доступу достатньо мати смартфон із підтримкою 5G, активну USIM або eSIM-картку та перебувати в зоні покриття.

Контекст

За даними компанії, зараз майже 3 млн абонентів користуються послугою «Роумінг як вдома». Послуга доступна для абонентів «Київстар» у 28 країнах світу та входить до тарифного плану і діє за замовчуванням – додаткової активації не потрібно.

Технологія 5G в 10 разів швидша за 4G і забезпечує обмін величезних обсягів інформації на надвисоких швидкостях, а також є безпечною для людей. Вона дозволить автоматизувати виробництво на заводах через різні системи управління, вдосконалити медичні технології через телемедицину, стимулювати розвиток розумних міст завдяки, наприклад, аналізу руху транспорту для зменшення заторів.

5G сприяє розвитку віртуальної і доповненої реальності, надаючи новий досвід та сприйняття в процесі.

У 2024-му Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови, щоб розгорнути пілотний проєкт із впровадження 5G в першому українському місті. Раніше повідомлялося, що це Львів. Це крок для повноцінного запуску 5G в Україні в майбутньому, а також один із пунктів стратегії розвитку телекому до 2030 року. Запуск 5G на всій території країни поки неможливий через воєнний стан, тому протягом двох років буде проводитися тестове використання обладнання та перевірятися сумісність мереж 5G з військовим обладнанням, пояснили в Мінцифри.

У серпні цього року Кабмін розширив перелік міст для пілотного впровадження мобільного зв’язку 5G, додавши Харків і Бородянку (Київська обл.).

У серпні цього року «Київстар» спільно зі Starlink успішно протестував технологію Direct to Cell, що дозволяє надсилати SMS і здійснювати відеодзвінки без мобільного покриття, використовуючи звичайний 4G-смартфон.