Найбільший український оператор «Київстар» працює з Національною комісією з цінних паперів, щоб відкрити для українців можливість купувати акції компанії на Nasdaq. Через два тижні після запуску торгів, 29 серпня, компанія провела Q&A-сесію. Forbes Ukraine обрав головне
«Обсяг торгів акціями «Київстар» – приблизно $40–50 млн», – сказав 29 серпня на Q&A-сесії з журналістами CEO оператора Олександр Комаров. У той день компанія провела церемонію відкриття торгів Nasdaq Opening Bell.
Такі урочистості символізують публічний старт історії «Київстар» на американському фондовому ринку. Торги її акціями розпочалися 15 серпня. Відтак компанія приєдналася до «Кернел», МХП, Ferrexpo та інших українських компаній, чиї акції торгуються на міжнародних біржах.
