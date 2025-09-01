Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Оцінка «Київстару» виросла на 20%, наглядова рада оновлюється, відкриття офісу в Дубаї. Головне з Q&A-сесії після відкриття торгів на Nasdaq

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

Оцінка «Київстар» виросла на 20%, наглядова рада компанії оновлюється, оператор відкрив офіс у Дубаї /надано пресслужбою

Найбільший український оператор «Київстар» працює з Національною комісією з цінних паперів, щоб відкрити можливість українцям купувати їхні акції на Nasdaq Фото надано пресслужбою

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:35 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:35

Найбільший український оператор «Київстар» працює з Національною комісією з цінних паперів, щоб відкрити для українців можливість купувати акції компанії на Nasdaq. Через два тижні після запуску торгів, 29 серпня, компанія провела Q&A-сесію. Forbes Ukraine обрав головне

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

«Обсяг торгів акціями «Київстар» – приблизно $40–50 млн», – сказав 29 серпня на Q&A-сесії з журналістами CEO оператора Олександр Комаров. У той день компанія провела церемонію відкриття торгів Nasdaq Opening Bell. 

Такі урочистості символізують публічний старт історії «Київстар» на американському фондовому ринку. Торги її акціями розпочалися 15 серпня. Відтак компанія приєдналася до «Кернел», МХПFerrexpo та інших українських компаній, чиї акції торгуються на міжнародних біржах.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні