Україна стане першою в Європі країною, де запрацюють мобільні послуги Starlink. Обмін повідомленнями стане доступним до кінця 2025 року, а супутниковий широкосмуговий мобільний інтернет – у середині 2026 року. Про це заявив генеральний директор «Київстару» Олександр Комаров, пише Reuters .

Деталі

Польові випробування вже розпочалися в рамках угоди, підписаної зі SpaceX наприкінці 2024 року. Це дозволить компанії Ілона Маска надавати послуги прямого зв’язку для мобільних телефонів в Україні.

Зв’язок забезпечуватимуть супутники з модемами, які працюватимуть як вишки стільникового зв’язку, передаючи сигнали безпосередньо на смартфони.

«На першому етапі ми запустимо обмін повідомленнями через OTT-технології, такі як WhatsApp, Signal та інші», – зазначив Комаров у коментарі Reuters у Римі.

За його словами, ця послуга з’явиться до кінця 2025 року.

«Ймовірно, у другому кварталі 2026 року ми зможемо запропонувати супутникову широкосмугову передачу даних і голосовий зв’язок», – додав очільник «Київстару».

Контекст

Наприкінці 2024 року «Київстар» уклав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, ставши першою європейською компанією, що розпочала впровадження технології прямого супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні. Ця технологія дозволяє смартфонам підключатися до мережі без додаткового обладнання.

Супутники Starlink, оснащені модемами eNodeB, функціонують як космічні стільникові вежі, забезпечуючи інтеграцію з мережею «Київстару» на рівні стандартного роумінгового партнера. Технологія Direct to Cell забезпечує зв’язок у віддалених регіонах, де є видимість неба, і працює з будь-якими телефонами LTE без необхідності змінювати апаратне забезпечення, прошивку чи встановлювати спеціальні додатки. Користувачі отримують безперебійний доступ до текстових повідомлень, голосового зв’язку та даних.

Станом на 31 грудня 2024 року «Київстар» обслуговує 23 млн мобільних абонентів і 1,1 млн користувачів домашнього інтернету. Компанія працює у сферах мобільного та фіксованого зв’язку, 4G, хмарних сервісів, цифрового телебачення та кібербезпеки. VEON і «Київстар» планують інвестувати $1 млрд в Україну протягом 2023-2027 років.