Акції китайських виробників електромобілів, очолювані BYD Co., обвалилися на гонконзькій біржі після оголошення автогігантом значних знижок до 34% наприкінці минулого тижня. Про це пише Bloomberg 26 травня.

Деталі

Акції BYD, провідного китайського автобренду, впали на 8,3%, тоді як акції конкурентів, таких як Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. та Geely Automobile Holdings Ltd., втратили понад 5% через занепокоєння інвесторів щодо посилення конкуренції в секторі.

BYD запровадив знижки на 22 моделі електромобілів і гібридів, які продаються в Китаї, до кінця червня, розпалюючи нову хвилю цінової війни в галузі. Хоча продажі електромобілів загалом досягли нових річних максимумів, темпи зростання сповільнюються.

Щоб стимулювати слабкий попит, погіршений економічним спадом у Китаї, автовиробники на найбільшому автомобільному ринку світу різко знизили ціни. Проте, за даними Китайської асоціації легкових автомобілів, минулого місяця запаси на складах дилерів досягли 3,5 млн автомобілів, або 57 днів інвентаризації, що є найвищим показником із грудня 2023 року.

Останніми місяцями BYD намагався позбутися запасів застарілих моделей, зокрема тих, що не мають нових функцій підтримки водія, які автовиробник у лютому пообіцяв додати безкоштовно. Цей крок створив проблеми для дилерів, які вже зазнають труднощів.

Останні знижки BYD, ймовірно, спровокують ланцюгову реакцію, адже конкуренти також знижуватимуть ціни, зменшуючи і без того низькі маржі. Ціновий тиск погіршує фінансовий стан багатьох автовиробників, призводячи до зростання збитків і консолідації галузі.

Аналітики Citi Research прогнозують, що конкуренти підуть за прикладом BYD. Наприклад, Chongqing Changan Automobile Co. оголосив знижку 25 000 юанів на модель Deepal S07, а Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd. скоригував ціни на свої моделі C16 і C11. За оцінками Citi, після знижок відвідуваність дилерських центрів BYD зросла на 30–40% порівняно з попереднім тижнем.

Якщо цей трафік конвертується в продажі, обсяги BYD у травні можуть продовжити зростання. У квітні 2025 року компанія досягла рекордного місячного обсягу продажів, що свідчить про її шлях до мети в 5,5 млн поставок за рік.

Контекст

Китайська компанія BYD обійшла Tesla за обсягом світових продажів електромобілів, зміцнивши своє лідерство на ринку. У січні 2025 року BYD продала понад 318 000 електричних і гібридних автомобілів, що на 161% більше порівняно з минулим роком, захопивши майже 15% китайського авторинку – найбільшого у світі.

У березні 2025 року BYD анонсувала залучення $5,2 млрд через розміщення акцій для фінансування досліджень, розширення на міжнародні ринки, поповнення оборотного капіталу та інших корпоративних цілей. У першому кварталі чистий прибуток компанії склав 9,15 млрд юанів ($1,3 млрд), перевищивши очікування аналітиків і значно перевершивши Tesla, чий прибуток становив лише $409 млн – утричі менше.

У першому кварталі BYD вперше випередила Tesla за продажами електромобілів у Європі, обійшовши американського лідера, який домінував у цьому сегменті. У квітні BYD зареєструвала 7231 новий акумуляторний електромобіль, що на 169% більше, ніж роком раніше, увійшовши до десятки провідних брендів за продажами електрокарів. Натомість Tesla, чиї реєстрації скоротилися на 49%, опинилася на сходинку нижче.