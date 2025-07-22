Китайський гігант електромобілебудування Build Your Dreams (BYD) перенесе початок масового виробництва на своєму новому заводі в Угорщині на 2026 рік, але раніше запустить виробництво в Туреччині. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.
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Деталі
- Зміщення пріоритету на користь Туреччини, де нижчі витрати на робочу силу, стане ударом для Євросоюзу, який розраховував, що мита на китайські електромобілі стимулюватимуть інвестиції та створять високооплачувані робочі місця в ЄС.
- За інформацією джерел, завод BYD у Сегеді (Угорщина), $4,64 млрд, у 2026 році виготовить лише кілька десятків тисяч автомобілів, що значно нижче від запланованої початкової потужності у 150 000 одиниць (максимум – 300 000). У 2027 році виробництво в Сегеді зросте, але залишиться нижчим від початкових планів.
- Натомість завод у Туреччині вартістю $1 млрд, розташований у Манісі, уже в 2026 році випустить більше автомобілів, ніж угорський, з плановою річною потужністю 150 000 одиниць. У 2027-му обсяги виробництва в Туреччині значно перевищать цю цифру, а в 2028 році BYD планує ще більше їх наростити, зазначають джерела.
Контекст
Китайський виробник електромобілів BYD випередив Tesla за обсягом глобальних продажів, зміцнивши своє лідерство на ринку. У січні 2025 року компанія продала понад 318 000 електричних і гібридних автомобілів, що на 161% більше, ніж у попередньому році, захопивши майже 15% китайського авторинку – найбільшого у світі.
У березні 2025 року BYD анонсувала плани залучити $5,2 млрд шляхом розміщення акцій для фінансування досліджень, розширення на міжнародні ринки, поповнення оборотного капіталу та інших корпоративних цілей. У першому кварталі чистий прибуток компанії становив 9,15 млрд юанів ($1,3 млрд), перевищивши очікування аналітиків і значно випередивши Tesla, чий прибуток становив лише $409 млн – утричі менше.
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