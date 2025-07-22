Китайський гігант електромобілебудування Build Your Dreams (BYD) перенесе початок масового виробництва на своєму новому заводі в Угорщині на 2026 рік, але раніше запустить виробництво в Туреччині. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

Зміщення пріоритету на користь Туреччини, де нижчі витрати на робочу силу, стане ударом для Євросоюзу, який розраховував, що мита на китайські електромобілі стимулюватимуть інвестиції та створять високооплачувані робочі місця в ЄС.

За інформацією джерел, завод BYD у Сегеді (Угорщина), $4,64 млрд, у 2026 році виготовить лише кілька десятків тисяч автомобілів, що значно нижче від запланованої початкової потужності у 150 000 одиниць (максимум – 300 000). У 2027 році виробництво в Сегеді зросте, але залишиться нижчим від початкових планів.

Натомість завод у Туреччині вартістю $1 млрд, розташований у Манісі, уже в 2026 році випустить більше автомобілів, ніж угорський, з плановою річною потужністю 150 000 одиниць. У 2027-му обсяги виробництва в Туреччині значно перевищать цю цифру, а в 2028 році BYD планує ще більше їх наростити, зазначають джерела.

Контекст

Китайський виробник електромобілів BYD випередив Tesla за обсягом глобальних продажів, зміцнивши своє лідерство на ринку. У січні 2025 року компанія продала понад 318 000 електричних і гібридних автомобілів, що на 161% більше, ніж у попередньому році, захопивши майже 15% китайського авторинку – найбільшого у світі.

У березні 2025 року BYD анонсувала плани залучити $5,2 млрд шляхом розміщення акцій для фінансування досліджень, розширення на міжнародні ринки, поповнення оборотного капіталу та інших корпоративних цілей. У першому кварталі чистий прибуток компанії становив 9,15 млрд юанів ($1,3 млрд), перевищивши очікування аналітиків і значно випередивши Tesla, чий прибуток становив лише $409 млн – утричі менше.