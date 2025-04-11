Китай обмежить імпорт голлівудських фільмів у відповідь на мита Трампа

Китай заявив, що негайно обмежить імпорт голлівудських фільмів у відповідь на підвищення президентом Дональдом Трампом мит США на імпортовані китайські товари, пише Reuters . Крок спрямований проти однієї з найвагоміших статей американського експорту.

Ключові факти

Втім, за даними аналітиків галузі, фінансові наслідки від цього рішення, найімовірніше, будуть мінімальними, оскільки касові збори Голлівуду в Китаї за останні роки значно знизилися.

Після трьох десятиліть, протягом яких Китай імпортував по 10 голлівудських фільмів на рік, Національне управління кінематографії Пекіна заявило, що митні заходи Трампа ще більше зменшать внутрішній попит на американські фільми в Китаї.

«Ми дотримуватимемося правил ринку, поважатимемо вибір глядачів і помірковано скорочуватимемо кількість імпортованих американських фільмів», – йдеться на сайті управління.

Одне із джерел в індустрії розваг передбачило, що великі голлівудські блокбастери, які продовжують залучати кіноглядачів у Китаї, все ще можуть вийти на великий екран. Тож, поки не не ясно, чи схвалить Китай вихід великих релізів цього літа.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита. Внаслідок взаємних підвищень мит, станом на 10 квітня ставка мит США на китайський імпорт фактично становить 145%. 11 квітня Китай у відповідь підвищив мита до 125%.

Голлівудські студії колись зверталися до Китаю, другого за величиною ринку фільмів у світі, щоби підвищити касові збори фільмів. Але вітчизняні фільми все частіше перевершують голлівудські в Китаї, і цього року «Ne Zha 2» затьмарив «Inside Out 2» від Pixar, ставши найкасовішим анімаційним фільмом.

Голлівудські фільми приносять лише 5% від загальних касових зборів на китайському ринку. А голлівудські студії отримують лише 25% від продажу квитків у Китаї, порівняно з удвічі більшою кількістю на інших ринках.

У минулому такі імпортні фільми, як «Титанік» та «Аватар», ставали касовими хітами на китайському ринку, завдяки чому такі актори, як Леонардо Ді Капріо, та такі режисери, як Джеймс Кемерон, стали відомими іменами серед китайських любителів кіно різних поколінь.

З 2020 року частку фільмів китайського виробництва стабільно припадає близько 80% річних касових зборів, тоді як раніше цей показник становив близько 60%.

У списку найкасовіших фільмів Китаю за весь час лише один імпортний фільм потрапив до двадцятки найкращих — «Месники: Фінал» з доходом 4,25 млрд юанів ($579,83 млн). Усі інші фільми у двадцятці найкращих — вітчизняного виробництва.