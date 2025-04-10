Статки найбагатших людей світу за день зросли на рекордні $304 млрд після «митної паузи» Трампа

Найбагатші люди світу збільшили свій сукупний чистий капітал 9 квітня на $304 млрд – це найбільший одноденний приріст в історії індексу мільярдерів Bloomberg, оскільки фондові ринки злетіли після того, як президент Дональд Трамп пообіцяв припинити мита для деяких торгових партнерів, пише Bloomberg.
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Ключові факти
- Індекс S&P 500 підскочив найсильніше з 2008 року після заяви Трампа, відновивши різкі втрати за останні кілька днів і збільшивши статки 500 найбагатших людей світу в середньому на 3,5%. Індекс Nasdaq Composite також відновився, збільшившись найсильніше за понад 24 роки.
- Рекордний день настав одразу після обвалу ринку минулого тижня після оголошення Трампа про мита.
- Загальний приріст багатства 9 квітня побив попередній рекорд у $233 млрд, встановлений у березні 2022 року, після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Павелл уперше за багато років підвищив ставки, але запевнив інвесторів у тому, що економіка залишається стійкою.
- Найбільшим індивідуальним учасником зростання став генеральний директор Tesla Inc. Ілон Маск, який збільшив свої статки на $36 млрд, оскільки акції виробника електромобілів підскочили на 23%. За ним слідує Марк Цукерберг з Meta Platforms Inc., який розбагатів майже на $26 млрд.
- Статки Дженсена Хуана із Nvidia Corp. збільшилися на $15,5 млрд, оскільки акції виробника мікросхем підскочили на 19%, майже компенсувавши падіння на 13%.
- Ернест Гарсія III, генеральний директор Carvana Co., став найбільшим переможцем дня у відсотковому відношенні: його статки зросли на 25%, оскільки підвищення акцій роздрібного продавця вживаних автомобілів збільшило його статки на $1,4 млрд.
- На торгах 10 квітня мільярдери з Азії приєдналися до відскоку. Масайосі Сон, голова SoftBank Group Corp., збільшив свій статок на $1,7 млрд. Статки другої за багатством жінки Китаю, Чжоу Цюньфей, зросли на 14,3%, до $9,5 млрд.
- Серед інших лідерів зростання – Тадаші Янай з Uniqlo, який заробив $3,5 млрд, а його статки зросли до $47 млрд. Голова ради директорів компанії – виробника взуття Huali Industrial Group Co. Чжан Цунюань збільшив свій статок на 12,9%, до $8 млрд.
Контекст
Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.
9 квітня Трамп вирішив призупинити на 90 днів підвищення мит для низки країн, водночас підвищивши мита на китайські товари до 125%.
10 квітня Європейський Союз вирішив відкласти на 90 днів запровадження контрзаходів у відповідь на мита, введені Трампом.
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