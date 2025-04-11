Мита Трампа. Долар обвалився до трирічного мінімуму по відношенню до євро

Долар США, казначейські облігації та акції зазнали розпродажу на тлі попереджень банків та інвесторів про те, що мита президента США Дональда Трампа можуть спровокувати рецесію в США, незважаючи на те, що президент відступив від повномасштабної торгової війни, пише Financial Times .

Ключові факти

Долар впав до валют основних торгових партнерів до більш ніж 20-місячного мінімуму, оскільки стрімкий відтік коштів з американських активів призвів до зростання єни, євро та фунта стерлінгів.

Євро зріс на 1,6% до 1,138 долара, що є найвищим показником з лютого 2022 року.

Індекс вартості долара по відношенню до валют великих торгових партнерів США впав до 99,7, що є рідкісним явищем і опустився нижче за 100. Фунт стерлінгів, японська єна та швейцарський франк продемонстрували значне зростання.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла 4,46% 11 квітня, збільшившись з 4,17% на закритті 1 квітня, за день до «Дня звільнення» Трампа.

Ціни на золото підскочили до історичного максимуму, оскільки інвестори кинулися до активів-притулків.

10 квітня індекс S&P 500 знизився на 3,5%, що стало різким розворотом після зростання на 9,5% на попередній сесії. Базовий індекс акцій Волл-стріт знизився на 6,1% за квітень. Технологічний індекс Nasdaq Composite впав на 4,3% після найкращого дня з 2001 року. Акції у Токіо також впали 11 квітня.

Прибутковість 30-річних облігацій зросла на 0,03 процентних пункти до 4,9% 11 квітня після зростання на 0,13 процентних пункти у четвер.

У Goldman Sachs заявили, що «ще зарано говорити «все чисто»», і попередили, що «хоча деякі безпосередні ризики вдалося знизити, політична невизначеність залишається дуже високою і, ймовірно, чинитиме тиск на споживчу та ділову активність».

Побоювання з приводу розширення торгової війни між двома найбільшими економіками світу також призвели до зниження нафтових цін: міжнародний еталон сирої нафти марки Brent знизився на 3,3% до $63,33 за барель. West Texas Intermediate опустився трохи нижче за $60 за барель, і аналітики кажуть, що така ціна може загрожувати сланцевому сектору США.

Європейські акції втратили частину ранніх здобутків: регіональний індекс Stoxx Europe 600 зріс на 0,3%. FTSE 100 зріс на 0,5%, а німецька Dax зросла на 0,6%.

Азіатські акції показали змішану динаміку. Японський Topix упав на 2,9%, а південнокорейський Kospi упав на 0,5%. Китайський індекс SSE 100 збільшився на 1,2%.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

9 квітня Трамп вирішив призупинити на 90 днів підвищення мит для низки країн, водночас підвищивши мита на китайські товари до 125%.

10 квітня Європейський Союз вирішив відкласти на 90 днів запровадження контрзаходів у відповідь на мита, введені Трампом.

Ринки відновили позиції 9 квітня після того, як Трамп призупинив «взаємні» тарифи для низки країн на 90 днів. Зростання стало перепочинком від інтенсивного продажу на ринках США, який цього тижня просочився на ринок казначейських облігацій на $29 трлн, основу фінансової системи.

Однак банки та інвестори Волл-стріт заявили, що рішення президента підвищити мита на китайський імпорт до 145% і зберегти 10-відсоткове універсальне мито, як і раніше, становить серйозний ризик для економіки США та світу.