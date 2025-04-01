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Китай хоче скоординувати з Японією і Південною Кореєю у відповідь на мита Трампа – WSJ

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Китай прагне координувати свою відповідь на мита США з Японією та Південною Кореєю, оскільки друга за величиною економіка світу прагне зміцнити регіональну економічну співпрацю The Wall Street Journal 1 квітня із посиланням на китайські державні ЗМІ. Очікується, що Трамп оголосить 2 квітня про новий список мит.

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Ключові факти

  • Японські та корейські офіційні особи заявили, що рішення про координацію дій з Пекіном не прийнято, але додали, що країни нещодавно обговорили торгові питання під час тристоронніх переговорів на вихідних, що стало першим подібним діалогом за пʼять років.
  • У понеділок у соціальній мережі Weibo зʼявився запис, в якому йдеться, що три країни зміцнюватимуть діалог з питань співробітництва в ланцюжку постачань та експортного контролю, а також планують провести якнайшвидші переговори щодо тристоронньої угоди про вільну торгівлю. Згідно з повідомленням, Японія та Південна Корея сподіваються імпортувати деяку кількість напівпровідникової сировини з Китаю, тоді як Китай також зацікавлений в імпорті мікросхем з Японії та Південної Кореї.
  • Представниця міністерства торгівлі Південної Кореї повідомила WSJ, що у китайській публікації в соціальних мережах присутні «деякі перебільшення».
  • «Три країни обмінялися думками з питань глобального торговельного середовища, і, як ви можете бачити у спільній заяві, вони поділяють розуміння необхідності продовження економічного та торговельного співробітництва», — сказала вона, посилаючись на заяву, опубліковану трьома країнами 30 березня.
  • Міністр торгівлі Японії Йодзі Муто заявив на прес-конференції 1 квітня, що три країни обмінялися думками з питань торговельного середовища, але додав, що не досягли угоди про спільні дії проти мит США.

Контекст

Відносини між Пекіном, Сеулом і Токіо були напруженими протягом багатьох років через проблеми, включаючи територіальні суперечки. Деякі аналітики кажуть, що політика Трампа може змінити відносини між трьома азіатськими країнами, особливо з огляду на те, що Японія та Південна Корея, швидше за все, опиняться серед найбільш постраждалих від американських мит.

30 березня dисокопосадовці з трьох азіатських країн провели свій перший економічний діалог за пʼять років, готуючись до нових тарифів від США цього тижня. Очікується, що президент Трамп оголосить 2 квітня про новий список ширших, вищих мит, спрямованих на скорочення торгового дефіциту та повернення робочих місць у обробній промисловості США.

Усі країни є основними торговими партнерами США, мають історично високий торговий профіцит. Японія та Південна Корея входять до найбільших експортерів автомобілів і постачальників сталі в США.

З моменту вступу на посаду в січні Трамп запровадив додатковий 20% тариф на весь китайський імпорт. На додаток до діючих мит на імпорт сталі, минулого місяця він також оголосив про нові 25% тарифи на імпортовані автомобілі та автозапчастини.

У відповідь на набуття чинності мит на автомобілі 3 квітня Південна Корея заявила, що планує екстрену підтримку автомобільної промисловості. Японія заявила, що продовжить просити Трампа про звільнення від мит, а премʼєр-міністр Ісіба Сіґеру заявив, що Японія «ретельно вивчить вплив на внутрішню промисловість і зайнятість і вживе всіх необхідних заходів».

Країни також заявили, що прискорять переговори щодо тристоронньої угоди про вільну торгівлю, які ведуться з 2012 року, але поки що не дали відчутних результатів.

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