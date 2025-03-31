Світові фондові ринки падають на ескалації торгової війни. Розпродаж посилився після заяв Трампа

Деталі

Напередодні Трамп підтвердив, що з 2 квітня США запровадять тарифи, які стосуватимуться всіх країн. «Почнемо з усіх держав, а там подивимося, що буде», – сказав він, хоча раніше натякав на можливі поступки для окремих країн.

Особливу увагу Трамп приділив Азії, звинувативши регіон у нечесних торговельних практиках. «Погляньте на торгівлю з Азією. Не сказав би, що хтось із них ставився до нас справедливо», – сказав він.

На тлі цих заяв японський індекс Topix упав на 3,3%, а Nikkei 225, орієнтований на експортерів, втратив 3,9%.

Тайванський Taiex знизився на 4,2%, південнокорейський Kospi – на 3%, а гонконзький Hang Seng – на 1,6%.

Ф’ючерси сигналізують про подальше падіння в США та Європі: контракти на Nasdaq 100 просіли на 1,1%, S&P 500 – на 0,6%, а європейські Stoxx 600 і FTSE 100 втратили по 0,6%.

Найбільше постраждали виробники мікрочіпів: TSMC втратила 4,4%, Samsung Electronics – 3,5%, а японська Disco, що виробляє обладнання для чипів, обвалилася більш ніж на 8%. У Гонконгу Tencent і Alibaba знизилися на 1,5% і 2% відповідно.

Водночас золото сягнуло рекордних $3098 за тройську унцію, а прибутковість 10-річних держоблігацій США впала на 0,06 в.п. до 4,2%, що свідчить про перехід інвесторів до більш безпечних активів.

Контекст

Президент США Дональд Трамп готує нову хвилю мит – на мікрочипи, фармацевтику, автомобілі. 2 квітня він має оприлюднити плани щодо запровадження «дзеркальних» тарифів, які відповідатимуть бар’єрам з боку країн, що, на думку Вашингтона, дискримінують американські товари.

Ці тарифи викликали широкий резонанс як у США, так і за їх межами. Економісти та аналітики попереджають, що торгові війни Трампа можуть мати серйозні наслідки: від загрози економічної рецесії в країні через підвищення цін на товари до руйнування глобальних ланцюгів постачання, які роками забезпечували стабільність торгівлі.

Окрім того, ці заходи можуть негативно вплинути на підтримку самого Трампа серед виборців, особливо в тих штатах, де економіка значною мірою залежить від імпорту та експорту. Критики стверджують, що тарифи можуть призвести до торговельних воєн, тоді як прихильники президента вважають їх необхідним кроком для повернення робочих місць до США. На тлі цих подій світові ринки вже демонструють нестабільність, а лідери Канади, Мексики та Китаю відповідають дзеркальними заходами. Які наслідки може мати тарифна політика нової Адміністрації США, читайте тут.