«Рецесія не передбачається». МВФ спрогнозував наслідки для світової економіки від мит Трампа

Спроби президента США Дональда Трампа запровадити масштабні мита створюють велику невизначеність та підривають довіру, але навряд чи призведуть до короткострокової рецесії, заявила інтервʼю Reuters 31 березня керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Ключові факти

Георгієва у своєму першому великому інтервʼю після вступу Трампа на посаду наголосила на проблемах, з якими стикається світова економіка, яка, як і раніше, демонструє не надто вражаюче зростання після наслідків пандемії COVID, але застерегла від зайвої тривоги.

МВФ, ймовірно, трохи знизить економічний прогноз у своєму наступному оновленні «Перспектив розвитку світової економіки» приблизно за три тижні, але «ми не бачимо рецесії на горизонті», сказала Георгієва. «Те, що ми бачимо у високочастотних індикаторах, справді вказує на те, що довіра споживачів та інвесторів дещо слабшає, і ми знаємо, що це потім впливає на перспективи зростання», – сказала вона.

Проте МВФ поки що не відчув «серйозного впливу» тарифів, запроваджених та анонсованих Трампом з моменту його повернення до Білого дому, заявила вона.

У січні МВФ підвищив свою оцінку зростання світової економіки в 2025 році до 3,3% з 3,2% у попередній оцінці у жовтні, при цьому більшу частину цього зростання забезпечило підвищення прогнозу щодо США на піввідсотка до 2,7%. Однак тепер Георгієва очікує, що оновлення прогнозу, яке має вийти у квітні, коли МВФ проведе свої весняні засідання у Вашингтоні, відобразить невелику корекцію цих оцінок у бік зниження, сказала вона.

Хоча поточний вплив помірний, Георгієва попередила, що багато країн вичерпали свій фіскальний та грошовий простір під час COVID і тепер мають високий рівень заборгованості, що обмежує їхню здатність реагувати на майбутні потрясіння. Будь-яке уповільнення або звернення до процесу дезінфляції може уповільнити зниження відсоткових ставок і утруднити для країн рефінансування свого боргу.

За словами Георгієвої, торгові події можуть «трохи» уповільнити зростання економіки США, але загалом перспективи залишаються «задовільними».

Заплановане збільшення витрат на оборону в Європі та рішення Німеччини скасувати своє боргове гальмо, означали, що прогноз зростання регіону може бути трохи підвищений. Китаю необхідно використати свій політичний простір і зосередитись на збільшенні внутрішнього споживання, сказала вона.

Георгієва зазначила, що чим довше зберігається невизначеність щодо підходу Трампа до тарифної політики, тим вищий ризик для перспектив. «Чим раніше зʼявиться більше ясності, тим краще, оскільки, як показують наші дослідження, що довше триває невизначеність, то сильніша вона може негативно вплинути на зростання», – сказала вона.

На питання про те, наскільки, на її думку, США залишаються відданими МВФ після нещодавнього виходу Трампа з інших багатосторонніх організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоровʼя, Георгієва відповіла, що у неї була «дуже конструктивна» перша зустріч з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, який, за її словами, розуміє необхідність МВФ.

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів 20% мита на всі товари з Китаю; пригрозив запровадженням 25%-них мит на більшість товарів із Канади та Мексики, та відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення 25% мит на імпортні автомобілі; та анонсував, що 2 квітня планує оприлюднити глобальні взаємні мита.

Непередбачуваний темп оголошення та введення мит погіршив настрій інвесторів, і основні фондові індекси США впали майже на 10% із середини лютого через побоювання, що мита сповільнять зростання або навіть спровокують рецесію.