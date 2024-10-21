Китай цьогоріч може стати найбільшим ринком збуту трубопровідного газу з Росії

Китай цього року може обігнати Європу і стати найбільшим ринком збуту російського трубопровідного газу після того, як війна РФ проти України перекрила потоки палива в регіон, пише Bloomberg . Попри це, Росія навряд чи зможе повністю замінити європейський ринок китайським через обмеження інфраструктури та високі витрати.

Ключові факти

«Газпром» експортував 23,7 млрд кубометрів природного газу до Китаю за перші девʼять місяців цього року. Це майже на 40% перевищує обсяги, експортовані за аналогічний період минулого року, згідно з розрахунками Bloomberg на основі митних даних РФ та КНР.

До Європи за цей період РФ експортувала 22,5 млрд кубометрів трубопровідного газу, свідчать розрахунки, що базуються на потоках через Україну і газопровід «Турецький потік».

«Газпром» поступово збільшує поставки газу до Китаю через газопровід «Сила Сибіру», який був запущений наприкінці 2019 року і має проєктну потужність 38 млрд кубометрів на рік.

Минулого місяця російська компанія домовилася з China National Petroleum Corp. про додаткові поставки в грудні, що забезпечить швидке збільшення добових потоків до максимального контрактного рівня, який раніше був запланований на початок 2025 року, зазначило агентство.

Загальне споживання газу в Китаї цього року зросте на 8% на тлі відновлення споживання другою економікою світу, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Хоча «Газпром» і планує збільшити свої щорічні поставки до Китаю ще на 10 млрд кубометрів так званим далекосхідним маршрутом з 2027 року, це все ще тільки невелика частка того, що компанія відправляла до Європи до вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Контекст

«Газпром», який ще недавно отримував трильйони рублів від продажу газу в Європу, за підсумками 2023 року показав свій перший збиток за майже чверть століття.

Через двократне падіння продажів газу до Європи збитки «Газпрому» за підсумками 2023 року сягнули 629 млрд руб. ($6,9 млрд), якщо порівняти з чистим прибутком в 1,2 трлн руб. ($12,5 млрд) роком раніше.

РФ продовжує транзит газу до ЄС через Україну, попри втрату контролю над ГВС «Суджа» у Курській області. Москва хоче продовжити транзит і на 2025 рік, намагаючись залучити до цього Азербайджан.

П’ятирічний контракт на транзит російського газу через територію України до ЄС, укладений між «Нафтогазом» і «Газпромом» в 2019-му, завершується 31 грудня 2024 року.

Президент, міністр та інші представники української влади неодноразово наголошували, що Україна не укладатиме нових контрактів із Росією, але що робити далі – поки не кажуть. Детальніше про проблему читайте у статті «Україна, ймовірно, продовжить транспортувати газ до ЄС у 2025-му. Чий газ і як може бути організований транзит?».