Китай цьогоріч може стати найбільшим ринком збуту трубопровідного газу з Росії

Китай цього року може обігнати Європу і стати найбільшим ринком збуту російського трубопровідного газу після того, як війна РФ проти України перекрила потоки палива в регіон, пише Bloomberg. Попри це, Росія навряд чи зможе повністю замінити європейський ринок китайським через обмеження інфраструктури та високі витрати.
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Ключові факти
- «Газпром» експортував 23,7 млрд кубометрів природного газу до Китаю за перші девʼять місяців цього року. Це майже на 40% перевищує обсяги, експортовані за аналогічний період минулого року, згідно з розрахунками Bloomberg на основі митних даних РФ та КНР.
- До Європи за цей період РФ експортувала 22,5 млрд кубометрів трубопровідного газу, свідчать розрахунки, що базуються на потоках через Україну і газопровід «Турецький потік».
- «Газпром» поступово збільшує поставки газу до Китаю через газопровід «Сила Сибіру», який був запущений наприкінці 2019 року і має проєктну потужність 38 млрд кубометрів на рік.
- Минулого місяця російська компанія домовилася з China National Petroleum Corp. про додаткові поставки в грудні, що забезпечить швидке збільшення добових потоків до максимального контрактного рівня, який раніше був запланований на початок 2025 року, зазначило агентство.
- Загальне споживання газу в Китаї цього року зросте на 8% на тлі відновлення споживання другою економікою світу, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).
- Хоча «Газпром» і планує збільшити свої щорічні поставки до Китаю ще на 10 млрд кубометрів так званим далекосхідним маршрутом з 2027 року, це все ще тільки невелика частка того, що компанія відправляла до Європи до вторгнення Росії в Україну в 2022 році.
Контекст
«Газпром», який ще недавно отримував трильйони рублів від продажу газу в Європу, за підсумками 2023 року показав свій перший збиток за майже чверть століття.
Через двократне падіння продажів газу до Європи збитки «Газпрому» за підсумками 2023 року сягнули 629 млрд руб. ($6,9 млрд), якщо порівняти з чистим прибутком в 1,2 трлн руб. ($12,5 млрд) роком раніше.
РФ продовжує транзит газу до ЄС через Україну, попри втрату контролю над ГВС «Суджа» у Курській області. Москва хоче продовжити транзит і на 2025 рік, намагаючись залучити до цього Азербайджан.
П’ятирічний контракт на транзит російського газу через територію України до ЄС, укладений між «Нафтогазом» і «Газпромом» в 2019-му, завершується 31 грудня 2024 року.
Президент, міністр та інші представники української влади неодноразово наголошували, що Україна не укладатиме нових контрактів із Росією, але що робити далі – поки не кажуть. Детальніше про проблему читайте у статті «Україна, ймовірно, продовжить транспортувати газ до ЄС у 2025-му. Чий газ і як може бути організований транзит?».
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