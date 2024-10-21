Китай в этом году может стать самым большим рынком сбыта трубопроводного газа из России

Китай в этом году может обогнать Европу и стать самым большим рынком сбыта российского трубопроводного газа, после того как война РФ против Украины перекрыла потоки топлива в регион, пишет Bloomberg . Несмотря на это, Россия вряд ли сможет полностью заменить европейский рынок китайским из-за ограничений инфраструктуры и высоких затрат.

Ключевые факты

«Газпром» экспортировал 23,7 млрд кубометров природного газа в Китай за первые девять месяцев этого года. Это почти на 40% превышает объемы, экспортируемые за аналогичный период в прошлом году, согласно расчетам Bloomberg на основе таможенных данных РФ и КНР.

В Европу за этот период РФ экспортировала 22,5 млрд кубометров трубопроводного газа, свидетельствуют расчеты, базирующиеся на потоках через Украину и газопровод «Турецкий поток».

«Газпром» постепенно увеличивает поставки газа в Китай через газопровод «Сила Сибири», который запущен в конце 2019 года и имеет проектную мощность 38 млрд кубометров в год.

В прошлом месяце российская компания договорилась с China National Petroleum Corp. о дополнительных поставках в декабре, что обеспечит быстрое увеличение суточных потоков до максимального контрактного уровня, ранее запланированного на начало 2025 года, отметило агентство.

Общее потребление газа в Китае в текущем году вырастет на 8% на фоне возобновления потребления второй экономикой мира, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

Хотя «Газпром» и планирует увеличить свои ежегодные поставки в Китай еще на 10 млрд кубометров так называемым дальневосточным маршрутом с 2027 года, это все еще только небольшая часть того, что компания отправляла в Европу до вторжения России в Украину в 2022 году.

Контекст

«Газпром», еще недавно получавший триллионы рублей от продажи газа в Европу, по итогам 2023 года показал свой первый убыток за почти четверть века.

Из-за двукратного падения продаж газа в Европу убытки «Газпрома» по итогам 2023 года достигли 629 млрд руб. ($6,9 млрд), если сравнить с чистой прибылью в 1,2 трлн руб. ($12,5 млрд) годом ранее.

РФ продолжает транзит газа в ЕС через Украину, несмотря на потерю контроля над ГИС «Суджа» в Курской области. Москва хочет продлить транзит и на 2025 год, пытаясь привлечь к этому Азербайджан.

Пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в ЕС, заключенный между «Нафтогазом» и «Газпромом» в 2019-м, истекает 31 декабря 2024 года.

Президент, министр и другие представители украинской власти неоднократно отмечали, что Украина не будет заключать новые контракты с Россией, но что делать дальше – пока не говорят. Детальнее о проблеме читайте в статье «Украина, вероятно, продолжит транспортировать газ в ЕС в 2025-м. Чей газ и как может быть организован транзит?».