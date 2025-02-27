США та Росія обговорюють співробітництво в Арктиці – Bloomberg

Офіційні особи США та Росії визначили Арктику як можливу зону економічного співробітництва, включаючи спільний видобуток природних ресурсів та розвиток торговельних маршрутів, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Ключові факти

Обговорення включали розвідку природних ресурсів та торгові шляхи, сказали джерела, обговорення є приватними та перебувають на ранній стадії.

Співпраця у розвідці енергоносіїв також розглядається як мета США, сказало одне із джерел.

Тема виникла, коли Трамп наполегливо домагався припинення війни в Україні, включаючи прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Обидві сторони нещодавно дали зрозуміти, що вони відкриті для ділових починань та співпраці, що викликало тривогу у європейських та натовських союзників, які намагалися ізолювати Москву з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому.

Одне з джерел повідомило, що офіційні особи США розглядають арктичну співпрацю як спосіб ʼвбити клин між Москвою та Пекіномʼ, але попередило, що це навряд чи увінчається успіхом, враховуючи, наскільки зблизилися Росія та Китай за останні роки, особливо з урахуванням їхнього «необмеженого» партнерства з початку війни в Україні.

Арктика, оточена Росією та сімома країнами НАТО — США, Канадою та країнами Північної Європи: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією, – останніми роками привертає все більшу увагу, оскільки танення льодів через зміну клімату відкриває судноплавні шляхи та можливості для розвідки мінералів.

Інфографіка: Bloomberg

Контекст

Кирило Дмитрієв, голова державного Російського фонду прямих інвестицій, заявив після переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії цього місяця, що співпраця в арктичних енергетичних проектах була однією з «конкретних областей співробітництва», які вони обговорювали, писало видання Politico.

Наприкінці 2024 року Пентагон опублікував нову Арктичну стратегію, в якій наголошувався на ризикі обʼєднання Китаю та Росії в регіоні.

Останніми роками Китай все більше уваги приділяє Арктиці, оголосивши себе у 2018 році «приарктичною державою» та розвинувши рибальські, енергетичні та транспортні інтереси в регіоні. Перспектива нових судноплавних маршрутів розглядається як ключ до стратегії Пекіна, що передбачає Полярний шовковий шлях, що сполучає Східну Азію, Західну Європу та Північну Америку.