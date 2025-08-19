Tesla почала приймати в Китаї замовлення на електромобіль Model Y L – у ньому три ряди та шість місць замість пʼяти, пише Bloomberg. Таким чином американський виробник намагається відвоювати частку у конкурентів Li Auto та Huawei.
Деталі
- Model Y L стартує від 339 000 юанів ($47 200) і стане доступним для клієнтів уже у вересні.
- Автомобіль на 15 см довший за стандартний Model Y і має третій ряд сидінь. Запас ходу становить 751 км, що майже відповідає спортивній п’ятимісній версії. За ціною новинка напряму змагатиметься з Li Auto L8 та Aito M8 від Huawei.
- Продажі Tesla у Китаї останнім часом скорочуються: у липні поставки з шанхайського заводу знизилися, а внутрішні продажі впали на 12% рік до року.
- Ціна на новинку виглядає конкурентною в умовах перенасиченого ринку, зазначив аналітик Macquarie Capital Юджин Сяо.
Контекст
Китай залишається найважливішим ринком для Tesla на тлі спаду продажів у США та Європі. Але через торгові війни Трампа, регуляторні барʼєри і загострення конкуренції Tesla доведеться або радикально змінити стратегію, або поступитися лідерством на глобальному EV-ринку.
Tesla намагається втримати позиції на найбільшому ринку електромобілів у світі, де постійно з’являються нові моделі. Компанія робить ставку на розширення модельного ряду, компенсуючи відставання у впровадженні системи Full Self-Driving.
Раніше цього місяця Tesla також презентувала в Китаї модернізований Model 3 із запасом ходу 830 км.
У другому кварталі виторг Tesla знизився на 12%, до $22,5 млрд, чистий прибуток впав на 16%, до $1,17 млрд. Компанія не змогла досягти очікувань аналітиків як за прибутком, так і за доходами. Падіння продажів досягло 16,6%, поставки впали на 14%, до 384 122 авто.
Гендиректор Tesla Ілон Маск пояснив, що на результати впливає закінчення дії федеральних податкових пільг для покупців електромобілів у США, а також конкуренція з боку китайських виробників на ключових ринках – у Китаї та Європі.
