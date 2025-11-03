Китайські НПЗ уникають російської нафти через санкції США та інших країн. Про це 3 листопада пише Bloomberg з посиланням на трейдерів.

Деталі

Державні гіганти Sinopec і PetroChina скасували частину вантажів після жовтневих санкцій США проти «Роснефти» та «Лукойлу». Приватні «чайники» та Shandong Yulong Petrochemical Co., яка потрапила під санкції Британії та ЄС, також призупинили закупівлі через ризик вторинних обмежень.

Найбільше постраждали поставки сорту ESPO, ціни на який знизилися. За оцінками Rystad Energy, відмови охопили близько 400 000 барелів на добу – до 45% імпорту російської нафти до Китаю.

Китай, як найбільший у світі імпортер сирої нафти, відкриває можливості для інших постачальників, зокрема США. Водночас санкції не зупиняють потік повністю: Yulong, втративши західні вантажі, перейшла переважно на російську нафту через обмеженість альтернатив.

Контекст

Наприкінці жовтня Мінфін США спільно з ЄС ввів санкції проти двох провідних російських нафтовидобувних компаній – «Лукойлу» та «Роснафти». Обмеження охоплюють не лише самі компанії, а й 34 їхні дочірні підприємства. Контрагентам надано 30 днів на завершення всіх транзакцій, після чого вони ризикують потрапити під вторинні санкції США.

Китай та Індія продовжують купувати російську нафту за цінами, що перевищують західний ліміт.

15 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його у припиненні імпорту російської нафти.

Пізніше Bloomberg повідомило, що ця заява стала несподіванкою для найбільших індійських нафтопереробних компаній, а речник МЗС Індії заявив про неможливість підтвердити факт такої розмови між Трампом і Моді.

17 жовтня Reuters, посилаючись на джерело в Білому домі, повідомив про скорочення індійськими НПЗ закупівель російської нафти на 50%, хоча офіційного підтвердження з індійського боку поки що немає.