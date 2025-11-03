У ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Зафіксовані влучання в обʼєкт та пожежа в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг». Входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн т, у 2023-му – 4,8 млн т.

Сили оборони тричі атакували його з початку осені: 16 вересня, 20 вересня і 16 жовтня.

Також Сили оборони атакували логістичні об’єкти загарбників на тимчасово захопленій частині Луганської області. Зокрема уражені склад матеріально-технічних засобів у Розкішному і рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

Контекст

З початку 2024 року ЗСУ сконцентрувалася на ударах по обʼєктах паливно-енергетичного комплексу Росії. Українські дрони атакували російські НПЗ і нафтобази щонайменше 30 разів. Під ударами опинилися майже всі великі заводи в європейській частині РФ.

Після весняної перерви Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи. Пік влучань припав на серпень, коли було атаковано вісім НПЗ. Які саме заводи було уражено та наскільки це відчутно для Росії, читайте тут.

Удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах впливатимуть на обсяги переробки нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року, йдеться у щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства (IEA).