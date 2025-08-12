Держпродспоживслужба Львівської області оштрафувала ресторан «Китайський привіт» після спалаху харчового отруєння серед відвідувачів та виявлення порушень гігієнічних вимог. Про це 12 серпня повідомила пресслужба відомства.

Деталі

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області провели інспекцію закладу громадського харчування «Китайський привіт» після повідомлення Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ про спалах харчового отруєння серед його клієнтів.

Перевірка виявила, що заклад порушив встановлені гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів, йдеться у повідомленні.

За підсумками інспекції, підприємство оштрафували на 48 000 грн згідно із законодавством .

Контекст

Михайло Кацурін повідомив про масове отруєння в своєму ресторані у Львові 16 липня. Сам ресторатор також потрапив до інфекційного відділення через погане самопочуття.

Ресторан призупинив роботу до з’ясування всіх обставин.

Всього захворіло 119 гостей, 46 з яких знаходилися в лікарні, повідомив ввечері 23 липня на своїй Instagram-сторінці Кацурін. За його словами, всі постраждалі їли сінгапурський чизкейк з яєчним кремом. Ресторатор планував прибрати з меню сінгапурський чизкейк, писав Forbes Ukraine 23 липня. Заклад відмовився від використання свіжих яєць.

4 серпня Кацурін повідомив, що перезапускає «Китайський Привіт» у Львові після масового отруєння.

Це не перший випадок масових отруєнь у ресторанах. У 2021-му було зафіксовано отруєння у закладах «Якіторії» у Харкові, тоді постраждало 90 людей, у 2015-му в «Театрі пива «Правда», який входить в ресторанний холдинг !FEST, – 52, у «Євразії» влітку 2017-го – 40. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.