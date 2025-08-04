У Львові знову запрацює ресторан «Китайський Привіт», повідомив засновник мережі, рестораток Михайло Кацурін. Заклад закрили в середині липня через масове отруєння відвідувачів. Постраждав і сам ресторатор.

Деталі

«Китайський Привіт» відновить роботу 5 серпня. Його закрили в середині липня, через кілька днів після відкриття, причиною стало масове отруєння відвідувачів.

Поки ресторан не працював, в ньому імплементували ISO22000 – світову систему харчової безпеки, яка працює в міжнародних фуд-мережах, авіаційних кейтерінгах та виробництвах, повідомив Кацурін в Instagram. «Її мета – усунення харчових небезпек на будь-якому етапі створення страви», – говорить він.

Контекст

Ресторатор Михайло Кацурін повідомив про масове отруєння в своєму ресторані у Львові 16 липня. Сам ресторатор також потрапив до інфекційного відділення через погане самопочуття.

Ресторан призупинив роботу до з’ясування всіх обставин.

Всього захворіло 119 гостей, 46 з яких знаходилися в лікарні, повідомив ввечері 23 липня на своїй Instagram-сторінці Кацурін. За його словами, всі постраждалі їли сінгапурський чизкейк з яєчним кремом. Ресторатор планував прибрати з меню сінгапурський чизкейк, писав Forbes Ukraine 23 липня. Заклад відмовився від використання свіжих яєць.

Це не перший випадок масових отруєнь у ресторанах. У 2021-му було зафіксовано отруєння у закладах «Якіторії» у Харкові, тоді постраждало 90 людей, у 2015-му в «Театрі пива «Правда», який входить в ресторанний холдинг !FEST, – 52, у «Євразії» влітку 2017-го – 40. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.