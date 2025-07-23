За результатами аналізів у 25 клієнтів та одного працівника ресторану «Китайській привіт» у Львові виявлена бактерія Salmonella Enteritidis, яка викликає кишкові інфекції. Про це 22 липня повідомила пресслужба Держпродспоживслужби. 16 липня Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані.

Ключові факти

Станом на ранок 23 липня 2025 року до інфекційної лікарні у Львові госпіталізовано 76 людей, серед яких 10 дітей та дві вагітні. Всі вони – відвідувачі «Китайського привіту» у Львові, який належить Михайлу Кацуріну.

Серед них у 25 пацієнтів та одного працівника ресторану виявили бактерію Salmonella Enteritidis, а щодо чотирьох інших працівників зараз триває лабораторне дослідження, зазначають у Держпродспоживслужбі.

Її фахівці також виявили порушення правил миття кухонного інвентарю, його неправильне зберігання, порушення зберігання продуктів та відсутність контролю за їхньою температурою.

«У ході перевірки виявлено, що лише сім із 23 працівників ресторану мали медичні книжки», – кажуть у Держпродспоживслужбі. 16 працівників, які не надали документів, рекомендовано не допускати до роботи та направлено до сімейного лікаря для проходження обстеження й лікування.

М’ясо курятини та яйця відповідають всім нормам по якості і безпечності. «Продовжуються дослідження зразків їжі, змивів з поверхонь обладнання та проб води», – зазначають у Держпродспоживслужбі.

Контекст

«Китайський привіт» у Львові почав роботу 9 липня 2025-го. І одразу набув популярності. «Біля ресторану черги фіксуються вже третій день», – написав 13 липня на своїй Instagram-сторінці співвласник мережі ресторанів «Привіти» Михайло Кацурін.

За два дні після допису до інфекційної лікарні Львова потрапили перші постраждалі. Спочатку їх було 12, станом на 21 липня – 75, зокрема девʼять дітей. Серед них опинився і сам Кацурін.

Персонал закрив ресторан і викликав санітарно-епідеміологічну службу (СЕС).