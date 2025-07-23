За результатами аналізів у 25 клієнтів та одного працівника ресторану «Китайській привіт» у Львові виявлена бактерія Salmonella Enteritidis, яка викликає кишкові інфекції. Про це 22 липня повідомила пресслужба Держпродспоживслужби. 16 липня Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані.
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Ключові факти
- Станом на ранок 23 липня 2025 року до інфекційної лікарні у Львові госпіталізовано 76 людей, серед яких 10 дітей та дві вагітні. Всі вони – відвідувачі «Китайського привіту» у Львові, який належить Михайлу Кацуріну.
- Серед них у 25 пацієнтів та одного працівника ресторану виявили бактерію Salmonella Enteritidis, а щодо чотирьох інших працівників зараз триває лабораторне дослідження, зазначають у Держпродспоживслужбі.
- Її фахівці також виявили порушення правил миття кухонного інвентарю, його неправильне зберігання, порушення зберігання продуктів та відсутність контролю за їхньою температурою.
- «У ході перевірки виявлено, що лише сім із 23 працівників ресторану мали медичні книжки», – кажуть у Держпродспоживслужбі. 16 працівників, які не надали документів, рекомендовано не допускати до роботи та направлено до сімейного лікаря для проходження обстеження й лікування.
- М’ясо курятини та яйця відповідають всім нормам по якості і безпечності. «Продовжуються дослідження зразків їжі, змивів з поверхонь обладнання та проб води», – зазначають у Держпродспоживслужбі.
Контекст
«Китайський привіт» у Львові почав роботу 9 липня 2025-го. І одразу набув популярності. «Біля ресторану черги фіксуються вже третій день», – написав 13 липня на своїй Instagram-сторінці співвласник мережі ресторанів «Привіти» Михайло Кацурін.
За два дні після допису до інфекційної лікарні Львова потрапили перші постраждалі. Спочатку їх було 12, станом на 21 липня – 75, зокрема девʼять дітей. Серед них опинився і сам Кацурін.
Персонал закрив ресторан і викликав санітарно-епідеміологічну службу (СЕС).
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