Український ресторатор Михайло Кацурін повідомив про масове отруєння в своєму ресторані у Львові, де постраждав і він сам. Попередня причина – десерти з яєчним кремом. Про це Кацурін написав на своїй сторінці в Instagram 16 липня.

Деталі

За словами Кацуріна, 11 гостей повідомили про симптоми отруєння після відвідування ресторану «Китайський Привіт», який відкрився у Львові лише 13 липня.

Сам ресторатор також потрапив до інфекційного відділення через погане самопочуття. Попередньо причиною отруєння могли стати яйця або яєчний крем, використані в десертах 14 та 15 липня.

Ресторан призупинив роботу до з’ясування всіх обставин. Кацурін обіцяє покрити витрати на лікування всіх, хто звернувся по допомогу. Він закликав інших постраждалих звертатися через дірект Instagram-акаунту @china.hi.

Санітарна служба перевірила персонал, робочі поверхні та продукти. Результати очікуються найближчим часом і будуть оприлюднені.

Усі продукти, наявні в ресторані, будуть утилізовані незалежно від результатів перевірки. Команда ресторану обіцяє інформувати громадськість про результати розслідування та подальші дії.

Кацурін зазначив, що його мережа ресторанів, яка працює вже 10 років і обслуговує близько 500 000 гостей щорічно, завжди приділяла особливу увагу якості продуктів, стандартизації процесів і безпеці. Проте, за його словами, влітку в ресторанах України фіксують «спалахи» інфекційних захворювань, і цього разу проблема торкнулася їхнього закладу.

Ресторатор пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти постраждалим і запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Контекст

Михайло Кацурін – український ресторатор, гастроблогер і музикант, співзасновник мережі ресторанів, яка спеціалізується на автентичній азійській кухні, зокрема китайській, в’єтнамській, тайській і японській. Кацурін розпочав ресторанний бізнес у 2016 році разом із колишньою дружиною Дашею Кацуріною. За сім років вони відкрили кілька закладів, які стали популярними серед киян і гостей міста.

Мережа працювала в Києві, але 13 липня ресторатор повідомив про відкриття свого нового ресторану у центрі Львова. Кацурін розширив мережу своїх ресторанів, відкривши «Китайський Привіт».