Український ресторатор Михайло Кацурін повідомив про масове отруєння в своєму ресторані у Львові, де постраждав і він сам. Попередня причина – десерти з яєчним кремом. Про це Кацурін написав на своїй сторінці в Instagram 16 липня.
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Деталі
- За словами Кацуріна, 11 гостей повідомили про симптоми отруєння після відвідування ресторану «Китайський Привіт», який відкрився у Львові лише 13 липня.
- Сам ресторатор також потрапив до інфекційного відділення через погане самопочуття. Попередньо причиною отруєння могли стати яйця або яєчний крем, використані в десертах 14 та 15 липня.
- Ресторан призупинив роботу до з’ясування всіх обставин. Кацурін обіцяє покрити витрати на лікування всіх, хто звернувся по допомогу. Він закликав інших постраждалих звертатися через дірект Instagram-акаунту @china.hi.
- Санітарна служба перевірила персонал, робочі поверхні та продукти. Результати очікуються найближчим часом і будуть оприлюднені.
- Усі продукти, наявні в ресторані, будуть утилізовані незалежно від результатів перевірки. Команда ресторану обіцяє інформувати громадськість про результати розслідування та подальші дії.
- Кацурін зазначив, що його мережа ресторанів, яка працює вже 10 років і обслуговує близько 500 000 гостей щорічно, завжди приділяла особливу увагу якості продуктів, стандартизації процесів і безпеці. Проте, за його словами, влітку в ресторанах України фіксують «спалахи» інфекційних захворювань, і цього разу проблема торкнулася їхнього закладу.
- Ресторатор пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти постраждалим і запобігти подібним інцидентам у майбутньому.
Контекст
Михайло Кацурін – український ресторатор, гастроблогер і музикант, співзасновник мережі ресторанів, яка спеціалізується на автентичній азійській кухні, зокрема китайській, в’єтнамській, тайській і японській. Кацурін розпочав ресторанний бізнес у 2016 році разом із колишньою дружиною Дашею Кацуріною. За сім років вони відкрили кілька закладів, які стали популярними серед киян і гостей міста.
Мережа працювала в Києві, але 13 липня ресторатор повідомив про відкриття свого нового ресторану у центрі Львова. Кацурін розширив мережу своїх ресторанів, відкривши «Китайський Привіт».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.