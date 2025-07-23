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Перший заклад Михайла Кацуріна у Львові «Китайській привіт», який відкрився у липні пропрацював кілька днів: його закрили через масове отруєння людей. Подібні інциденти ставалися й у великих мережах – «Євразія», !FEST, «Мафія» та «Якіторія». Чому це відбувається?
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«Китайський привіт» у Львові почав роботу 9 липня 2025-го. І одразу набув популярності. «Біля ресторану черги фіксуються вже третій день», – написав 13 липня на своїй Instagram-сторінці співвласник мережі ресторанів «Привіти» Михайло Кацурін.
За два дні після допису до інфекційної лікарні Львова потрапили перші постраждалі. Спочатку їх було 12, станом на 21 липня – 75, зокрема девʼять дітей. Серед них опинився і сам Кацурін.
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