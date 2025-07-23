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Ресторатори VS Salmonella enteritidis. Масове отруєння у «Китайському привіті» не перший, і не другий подібний кейс на ринку. Чому ресторани доводять гостей в лікарні

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Китайський привіт ресторани Львів Київ /Ілюстрація Аліна Кохан

Через сальмонельоз у «Китайському привіті» у Львівській лікарні опинилися 75 людей Фото Ілюстрація Аліна Кохан

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Перший заклад Михайла Кацуріна у Львові «Китайській привіт», який відкрився у липні пропрацював кілька днів: його закрили через масове отруєння людей. Подібні інциденти ставалися й у великих мережах – «Євразія», !FEST, «Мафія» та «Якіторія». Чому це відбувається?

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«Китайський привіт» у Львові почав роботу 9 липня 2025-го. І одразу набув популярності. «Біля ресторану черги фіксуються вже третій день», – написав 13 липня на своїй Instagram-сторінці співвласник мережі ресторанів «Привіти» Михайло Кацурін. 

За два дні після допису до інфекційної лікарні Львова потрапили перші постраждалі. Спочатку їх було 12, станом на 21 липня – 75, зокрема девʼять дітей. Серед них опинився і сам Кацурін

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