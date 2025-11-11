Колишньому віцепрем’єр-міністру оголосили підозру в незаконному збагаченні – НАБУ

НАБУ повідомило колишньому віцепрем’єр-міністру підозру в незаконному збагаченні. Про це йдеться в повідомленні відомства від 11 листопада.
Деталі
- За даними слідства, експосадовець був серед тих, хто відвідував так звану «пральню» – місце, де відмивали незаконно отримані кошти у справі про корупцію в енергетиці.
- Детективи заявили, що задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі готівкою понад $1,2 млн і майже €100 000.
Контекст
За інформацією «Української правди» з посиланням на джерела в правоохоронних органах, вранці 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії «Квартал 95». Слідчі дії також торкнулися міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міністерство енергетики, це підтвердила пресслужба Мін’юсту. В межах розслідування НАБУ оприлюднило фрагменти аудіозаписів, що стосуються ймовірної корупції в енергетичній галузі.
За даними слідства, в НАЕК «Енергоатом» працювала схема під умовною назвою «шлагбаум»: постачальників змушували віддавати 10–15% від вартості контрактів як «відкат». У разі відмови їм блокували платежі або виключали з реєстру контрагентів. У справі фігурують заступник керівника Фонду держмайна та колишній правоохоронець, які, за версією НАБУ, через зв’язки в Міненерго та самому «Енергоатомі» впливали на призначення, тендери й рух грошей.
11 листопада наглядова рада «Енергоатому» оголосила про скликання позачергового засідання для оцінки ситуації навколо розслідування.
У межах справи затримано п’ять осіб, сімом оголошено підозру. Серед них:
- бізнесмен-організатор схеми (Карлсон на записах);
- колишній радник міністра енергетики (Рокет);
- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» (Тенор);
- четверо учасників бек-офісу, які займалися відмиванням коштів.
