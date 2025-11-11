Forbes Digital підписка
Бывшему вице-премьер-министру объявили подозрение в незаконном обогащении – НАБУ

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

НАБУ сообщило бывшему вице-премьер-министру подозрение в незаконном обогащении. Об этом говорится в сообщении ведомства от 11 ноября.

  • По данным следствия, экс-чиновник был среди тех, кто посещал так называемую «прачечную» – место, где отмывали незаконно полученные средства по делу о коррупции в энергетике.
  • Детективы заявили, что задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу наличными свыше $1,2 млн и около €100 000.

Контекст

По информации «Украинской правды» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии «Квартал 95». Следственные действия также затронули министра юстиции Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Министерство энергетики, это подтвердила пресс-служба Минюста. В рамках расследования НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, касающиеся возможной коррупции в энергетической отрасли.

По данным следствия, в НАЭК «Энергоатом» работала схема под условным названием «шлагбаум»: поставщиков заставляли отдавать 10–15% стоимости контрактов как «откат». В случае отказа блокировали платежи или исключали из реестра контрагентов. По делу фигурируют заместитель руководителя Фонда госимущества и бывший правоохранитель, которые, по версии НАБУ, через связи в Минэнерго и самом «Энергоатоме» влияли на назначение, тендеры и движение денег.

11 ноября наблюдательный совет «Энергоатома» объявил о созыве внеочередного заседания для оценки ситуации вокруг расследования.

В рамках дела задержаны пять человек, семерым оглашены подозрения. Среди них:

  • бизнесмен-организатор схемы (Карлсон на записях);
  • бывший советник министра энергетики (Рокет);
  • исполнительный директор по физической защите и безопасности «Энергоатома» (Тенор);
  • четверо участников бэк-офиса, занимавшихся отмыванием средств.
