Колишня топменеджерка OpenAI Міра Мураті запустила ШІ-стартап. Яка його мета

Колишня технічна директорка OpenAI Міра Мураті запустила власний стартап у сфері штучного інтелекту під назвою Thinking Machines Lab, пише FT 19 лютого. Основна заявлена мета компанії – зробити технології ШІ більш доступними, зрозумілими та налаштованими під потреби користувачів.

Деталі

Компанія, що базується у Сан-Франциско, вже залучила кількох ключових співробітників OpenAI, зокрема співзасновника Джона Шульмана, екскерівника спецпроєктів Джонатана Лахмана та колишнього віцепрезидента Баррета Зофа. До команди приєдналися фахівці з Google, Meta, Mistral і Character AI.

Thinking Machines Lab планує зосередитися на створенні моделей, орієнтованих на науку та програмування.

У заяві компанії наголошується, що вона прагне розширити розуміння ШІ через співпрацю з дослідницькою спільнотою та публікацію технічних блогів, наукових статей і коду.

Контекст

Міра Мураті працювала в OpenAI понад шість років і відіграла ключову роль у створенні ChatGPT. У листопаді 2023 року вона тимчасово очолила компанію після звільнення Сема Альтмана, але він повернувся через кілька днів після протестів співробітників та інвесторів.

У вересні 2024 року Міра Мураті, віцепрезидент Баррет Зоф та головний науковий співробітник Боб МакГрю оголосили про свій вихід з OpenAI.

Ілля Суцкевер, співзасновник OpenAI, який залишив компанію у травні 2024 року, створив власний стартап Safe Superintelligence. Його компанія залучила $1 млрд для розробки безпечних ШІ-систем із рівнем інтелекту, що відповідає людському або перевищує його.