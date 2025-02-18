OpenAI шукає можливість захиститися від поглинання Ілоном Маском – FT

OpenAI хоче надати спеціальні права голосу своїй некомерційній раді директорів, щоб зберегти контроль над компанією. Про це пише FT 18 лютого з посиланням на обізнанні джерела. Це рішення обговорюється на тлі спроби небажаного поглинання творця ChatGPT Ілоном Маском, який запропонував $97,4 млрд за активи некомерційної організації, що володіє контрольним пакетом OpenAI.

Деталі

Голова компанії Сем Альтман та інші члени ради вивчають варіанти корпоративного управління після запланованого перетворення OpenAI на більш традиційну прибуткову структуру.

Посилення ролі некомерційної ради дозволило б OpenAI обмежити вплив таких інвесторів, як Microsoft та SoftBank, захиститися від ворожих поглинань, уникнути небажаних змін у керівництві й стратегічному напрямку, пише видання.

OpenAI зараз перебуває в процесі переходу від дослідницької некомерційної організації до компанії з публічною користю (PBC). Це має допомогти залучити додаткові інвестиції – компанія веде переговори про залучення $40 млрд від групи інвесторів на чолі з SoftBank за оцінки $260 млрд.

Перехід OpenAI до PBC потребує схвалення генпрокурором Делавера. Він має засвідчити, що угода є справедливою та на користь суспільству.

Маск звинувачує компанію у відході від початкової місії створення ШІ на благо людства. Його адвокат заявив, що реорганізація OpenAI – це «самозбагачення ради».

Контекст

Альтман та Маск спільно заснували OpenAI у 2015 році як благодійну організацію. У 2019 році, після того, як Маск залишив компанію, а Альтман став гендиректором, OpenAI створила комерційну дочірню компанію, яка послужила для неї засобом залучення коштів від Microsoft та інших інвесторів.

У лютому консорціум інвесторів на чолі з Маском запропонував $97,4 млрд за купівлю некомерційної організації, яка контролює OpenAI. Однак рада директорів вже відхилила його пропозицію, заявивши, що «OpenAI не продається».

Пропозиція Маска підтримується компанією штучного інтелекту xAI, яка може поєднатися з OpenAI після угоди. Його також підтримують кілька інвесторів, включаючи Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital та 8VC, венчурна фірма на чолі із співзасновником Palantir Джо Лонсдейлом. Арі Емануель, гендиректор голлівудської компанії Endeavor, також підтримує пропозицію через свій інвестиційний фонд.