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Бывшая топ-менеджер OpenAI Мира Мурати запустила ИИ-стартап. Какова его цель

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Мира Мурати /Getty Images

Мира Мурати Фото Getty Images

Бывший технический директор OpenAI Мира Мурати запустила собственный стартап в сфере искусственного интеллекта под названием Thinking Machines Lab, пишет FT 19 февраля. Основная заявленная цель компании – сделать технологии ИИ более доступными, понятными и настроенными под потребности пользователей.

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Подробности

  • Базирующаяся в Сан-Франциско компания уже привлекла нескольких ключевых сотрудников OpenAI, в частности соучредителя Джона Шульмана, экс-руководителя спецпроектов Джонатана Лахмана и бывшего вице-президента Баррета Зофа. К команде присоединились специалисты по Google, Meta, Mistral и Character AI.
  • Thinking Machines Lab планирует сосредоточиться на создании моделей, ориентированных на науку и программирование.
  • В заявлении компании отмечается, что она стремится расширить понимание ИИ через сотрудничество с исследовательским сообществом и публикацию технических блогов, научных статей и кода.

Контекст

Мира Мурати работала в OpenAI более шести лет и сыграла ключевую роль в создании ChatGPT. В ноябре 2023 года она временно возглавила компанию после увольнения Сэма Альтмана, но он вернулся через несколько дней после протестов сотрудников и инвесторов.

В сентябре 2024 года Мира Мурати, вице-президент Баррет Зоф и главный научный сотрудник Боб МакГрю объявили о своем выходе из OpenAI.

Илья Суцкевер, соучредитель OpenAI, покинувший компанию в мае 2024 года, создал собственный стартап Safe Superintelligence. Его компания привлекла $1 млрд для разработки безопасных ИИ-систем с уровнем интеллекта, что соответствует человеческому или превышает его.

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