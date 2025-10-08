Члени Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади голови Державної митної служби погодили орієнтовний термін проведення конкурсу на посаду постійного голови митниці – шість місяців. Про це повідомив секретар комісії Олег Тимків на засіданні 8 жовтня.

Деталі

Цей термін є мінімальним аби провести конкурс згідно з всіма процедурами, зазначив член комісії Андрій Єрашов.

Комісія адресує лист Міжнародному валютному фонду (МВФ), або в інший спосіб повідомить його представників про більшу потребу в часі для призначення, зазначив голова комісії Куніо Мікурія.

Зараз триває затвердження регламенту роботи комісії та підготовка пакета документів для оголошення конкурсу.

Контекст

Меморандум, укладений між українською владою та МВФ містить структурний маяк про призначення постійного голови митниці. Його виконання вже переносилось з кінця червня на кінець року. Про те, що комісія не встигає призначити нового очільника до кінця 2025 6 жовтня Forbes Ukraine повідомили два джерела.

Комісія з відбору голови митної служби сформована 4 серпня. Її очолив колишній генсекретар Всесвітньої митної організації, який допомагав Україні впроваджувати стандарти безпеки, лібералізації торгівлі й модернізації митних систем Куніо Мікурія.

Серед інших іноземних членів: митний аташе Литви при ЄС Арунас Адоменас й експерт із питань врядування та інституційних реформ, що працював у Держдепартаменті США та Світовому банку експертом у сфері боротьби з корупцією Девід Бернстайн.

Представниками комісії з українського боку стали: голова Федерації роботодавців Дмитро Олійник, керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців Андрій Єрашов і директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс» Олег Тимків.

Цього тижня Forbes Ukraine дізнався, що конкурсна комісія з відбору голови митниці не призначить нового очільника до кінця цього року. Цей дедлайн був прописаний у меморандумі з МВФ.