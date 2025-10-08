Члены Комиссии по проведению конкурса на занятие должности главы Государственной таможенной службы согласовали ориентировочный срок проведения конкурса на должность постоянного главы таможни – шесть месяцев. Об этом сообщил секретарь комиссии Олег Тымкив на заседании 8 октября.

Подробности

Этот срок минимальный, чтобы провести конкурс согласно всем процедурам, отметил член комиссии Андрей Ерашов.

Комиссия адресует письмо Международному валютному фонду (МВФ) или другим способом уведомит его представителей о большей потребности во времени для назначения, отметил глава комиссии Кунио Микурия.

Сейчас идет утверждение регламента работы комиссии и подготовка пакета документов для объявления конкурса.

Контекст

Меморандум, заключенный между украинскими властями и МВФ, содержит структурный маяк о назначении постоянного главы таможни. Его выполнение уже переносили с конца июня на конец года. О том, что комиссия не успевает назначить нового главу до конца 2025 года, 6 октября Forbes Ukraine сообщили два источника.

Комиссия по отбору главы таможенной службы сформирована 4 августа. Ее возглавил бывший генсекретарь Всемирной таможенной организации, который помогал Украине внедрять стандарты безопасности, либерализации торговли и модернизации таможенных систем Кунио Микурия.

Среди других иностранных членов: таможенный атташе Литвы при ЕС Арунас Адоменас и эксперт по вопросам управления и институциональных реформ, который работал в Госдепартаменте США и Всемирном банке экспертом по борьбе с коррупцией, Дэвид Бернстайн.

Представителями комиссии с украинской стороны стали: председатель Федерации работодателей Дмитрий Олейник, руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей Андрей Ерашов и директор по развитию бизнеса аудиторской фирмы «Моор Стивенс» Олег Тимкив.

На этой неделе Forbes Ukraine узнал, что конкурсная комиссия по отбору главы таможни не назначит нового руководителя до конца этого года. Этот дедлайн был прописан в меморандуме с МВФ.