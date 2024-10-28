Комітет Верховної Ради рекомендував проєкт держбюджету-2025 до першого читання

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував до першого читання проєкт державного бюджету на 2025 рік і проєкт бюджетних висновків уряду, повідомила голова комітету Роксолана Підласа. Серед головних запропонованих змін – всі джерела наповнення Дорожнього фонду (43,2 млрд грн) спрямувати в загальний фонд бюджету.

Ключові факти

За словами Підласої, розгляд держбюджету-2025 очікується найближчими днями.

До ключових змін, які комітет пропонує уряду внести в проект державного бюджету, увійшов пункт про те, що усі джерела наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн у наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед потреби національної безпеки та оборони.

Пропонується щонайменше 2 мдрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування.

Комітет рекомендував виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства.

Згідно з пропозиціями, апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 року має перейти в грейдову систему оплати праці.

«Так звана «чорнобильська пенсія»/доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив у зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (ціна питання виплати пенсій новим «поселенцям» – близько 15 млрд грн)», – повідомила очільниця бюджетного комітету.

У бюджеті-2025 пропонується переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їхнє забезпечення і розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони.

Серед пропозицій комітету – розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги.

Комітет пропонує уряду визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам органів місцевого самоврядування.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, загалом до проєкту бюджету подано 2098 правок.

Контекст

13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Документ передбачає доходи на рівні 2 трлн грн та видатки у 3,6 трлн грн. На що уряд планує витрачати кошти у 2025-му – у пʼяти графіках від Forbes Ukraine.

За прогнозом Мінекономіки, що супроводжує проєкт бюджету, середньорічний курс долара за підсумками 2024 року становитиме 40,8 грн, а у 2025-му його заплановано як 45 грн/$.

Збільшення планових податкових надходжень у проєкті бюджету на 2025 рік «на амбітні 18,2%» може пояснюватися детінізацією зарплат через запровадження «економічного бронювання». Так вважає голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони щодо оборонного бюджету на 2025 рік. Зокрема, уряду доручено передбачити на наступний рік фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менш ніж 26,3% ВВП.