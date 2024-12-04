Наглядова рада «Нафтогазу» призначила в.о. голови правління групи

Деталі

«Засідання наглядової ради завершили, – каже заступник голови наглядової ради «Нафтогазу» Наталія Бойко. – Обрано в.о. Романа Чумака». Рішення одноголосне – сім голосів «за».

Крім цього, наглядова рада погодила початок відбору нового керівника «Нафтогазу». «Докладемо всіх зусиль, щоб завершити процес відбору кандидата до кінця першого кварталу 2025-го», – сподівається Бойко.

Контекст

Роман Чумак працює в «Нафтогазі» близько 20 років. З вересня 2021 року – член правління компанії. Спеціалізується на співпраці з банками та фінансовими установами, залученні фінансування, балансуванні ліквідності групи, здійсненні операцій з цінними паперами.

3 грудня Верховна Рада призначила керівника «Нафтогазу» Олексія Чернишова в уряд на посаду віцепремʼєра – міністра національної єдності. Голова НАК сам хотів перейти в уряд, але за умови, що отримає посаду віцепремʼєра, зазначають чотири неповʼязані співрозмовники у Раді, Офісі президента і «Нафтогазі». Два з них кажуть, що це може бути пояснюватися давньою мрією Чернишова стати премʼєром. «Він вважає, що віцепремʼєрство спростить йому шлях до премʼєрства», – ділиться один зі співрозмовників. Вперше ОП розглядав Чернишова на посаду премʼєра ще в серпні 2022 року.

Чернишов, 47, очолив «Нафтогаз» у листопаді 2022-го після раптового звільнення Юрія Вітренка. До цього Чернишов із березня 2020 року очолював Міністерство розвитку громад і територій. «Головна перевага Чернишова – він неконфліктний і вміє знайти з кожним спільну мову, – пояснював причину призначення у 2022-му співрозмовник Forbes Ukraine в ОП. – У нього гарні стосунки з Єрмаком і Зеленським».

«Нафтогаз» – найбільша державна компанія з виторгом 245 млрд грн і прибутком 23,1 млрд грн у 2023 році. Її «дочки» виробляють понад 70% природного газу та 60% нафти в Україні.