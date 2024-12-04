Наглядова рада «Нафтогазу» призначила в.о. голови правління групи

Наглядова рада найбільшої державної компанії «Нафтогаз України» призначила в.о. голови правління Романа Чумака після звільнення Олексія Чернишова. Чумак обіймав посаду фінансового директора компанії. Про це Forbes повідомила заступник голови наглядової ради «Нафтогазу» Наталія Бойко.
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Деталі
- «Засідання наглядової ради завершили, – каже заступник голови наглядової ради «Нафтогазу» Наталія Бойко. – Обрано в.о. Романа Чумака». Рішення одноголосне – сім голосів «за».
- Крім цього, наглядова рада погодила початок відбору нового керівника «Нафтогазу». «Докладемо всіх зусиль, щоб завершити процес відбору кандидата до кінця першого кварталу 2025-го», – сподівається Бойко.
Контекст
Роман Чумак працює в «Нафтогазі» близько 20 років. З вересня 2021 року – член правління компанії. Спеціалізується на співпраці з банками та фінансовими установами, залученні фінансування, балансуванні ліквідності групи, здійсненні операцій з цінними паперами.
3 грудня Верховна Рада призначила керівника «Нафтогазу» Олексія Чернишова в уряд на посаду віцепремʼєра – міністра національної єдності. Голова НАК сам хотів перейти в уряд, але за умови, що отримає посаду віцепремʼєра, зазначають чотири неповʼязані співрозмовники у Раді, Офісі президента і «Нафтогазі». Два з них кажуть, що це може бути пояснюватися давньою мрією Чернишова стати премʼєром. «Він вважає, що віцепремʼєрство спростить йому шлях до премʼєрства», – ділиться один зі співрозмовників. Вперше ОП розглядав Чернишова на посаду премʼєра ще в серпні 2022 року.
Чернишов, 47, очолив «Нафтогаз» у листопаді 2022-го після раптового звільнення Юрія Вітренка. До цього Чернишов із березня 2020 року очолював Міністерство розвитку громад і територій. «Головна перевага Чернишова – він неконфліктний і вміє знайти з кожним спільну мову, – пояснював причину призначення у 2022-му співрозмовник Forbes Ukraine в ОП. – У нього гарні стосунки з Єрмаком і Зеленським».
«Нафтогаз» – найбільша державна компанія з виторгом 245 млрд грн і прибутком 23,1 млрд грн у 2023 році. Її «дочки» виробляють понад 70% природного газу та 60% нафти в Україні.
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