Kormotech почав будівництво нового заводу в Литві вартістю €60 млн

Український виробник кормів для котів і собак Kormotech розпочав будівництво другого заводу в Литві, в який інвестує €60 млн, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль 6 лютого. Таким чином компанія розширює вже існуючі потужності в країні.

Ключові факти

Міністр агрополітики взяв участь у церемонії закладення капсули розширення заводу Kormotech у Литві.

Компанія інвестує в новий завод понад €60 млн, з яких €40 млн виділяє ЄБРР.

Завдяки розширенню потужностей буде створено понад 200 нових робочих місць, які доповнять команду зі 170 українських і литовських фахівців та розвиток суміжних галузей. Оскільки у продукції компанії – частина українських складових.

За словами Коваля, виробничі потужності Kormotech дадуть можливість іншим українським компаніям вийти на європейський ринок або збільшити там свою присутність.

Фото: Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль Фото: Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль Фото: Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль Фото: Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль Фото: Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль Фото: Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль Фото: Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль Фото: Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль Фото: Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Kormotech із 2003 року виробляє харчування для котів і собак під брендами Optimeal, CLUB 4 PAWS, «Гав!», «Мяу!». Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. Асортимент налічує понад 650 позицій. Kormotech реалізує у 40 країнах світу продукцію брендів та власних торгових марок партнерів.

Компанія завершила 2023 рік з оборотом у $152 млн, що на $28 млн більше за показник попереднього року і на $2 млн перевищило її прогнози. Об’єм продажів сягнув 77 400 т, що на 10 500 т (на 15,7%) більше, ніж у 2022-му.

Загальний обсяг інвестицій у розширення виробництва в Україні та Литві протягом 2023 року становив €6,55 млн. Це дало змогу виробити загалом 73 300 т корму проти 59 800 т минулорічних обсягів виробництва.

Що планує виробник у наступній пятирічній стратегії, чим закінчився експеримент із запуском бізнесу в США та що радить невеликим виробникам, які хочуть вийти на міжнародний ринок, розповідав СЕО та співвласник «Кормотех» Ростислав Вовк у «Business Breakfast з Володимиром Федоріним» від Forbes.